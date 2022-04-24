台大法律系女生抑鬱　遭老師指扮病欲尋死　呂秋遠自爆受欺凌歲月

文：呂秋遠 台灣律師

（編按：近日一名台大法律系女生，因不堪壓力情緒受困，向老師求助表示不能參加考試，卻被對方以她裝病為由拒絕，成為壓倒她的最後一根稻草，女生在Dcard上發布想自殺的訊息，隨即成為網路熱話，引發不少人討論如何處理壓力及情緒問題。）

我正在午夜11點出發的高鐵上，往台中前進，準備要開一件羈押庭。法官很有耐性的願意等我到凌晨1點，預計到幾點，不知道，但是明天還是得要準時去處理別人的煩惱。

今天在網路上，有個令人難過的消息。有個「我們認為的」天之驕子，也就是台大法律系學生，因為某些原因，決定離開這個世界。 這個消息是不是真的，我們不知道，但是對於我這種每天都在跟悲慘與負面情緒搏鬥的人來說，這個消息很令人難過。因為，我自己曾經就是一個，怎麼做，在爸爸眼裡都不怎麼樣的人。（現在可能也是啦！） 而且，我在國中的時候，曾經也不知道該怎麼活下去。



網上瘋傳台大女生疑不堪壓力而想自殺的貼文，引起各界關注。（《學校2017》劇照）

在33年前，如果以現在的標準來說，應該是種同學間的「冷暴力」，或是稱之為霸凌。怎麼說呢？在國中時期，我除了國文很好以外，大概沒有太多東西值得與同學評比。家境不好、成績一般、體育很差、身材肥胖，也就是國中女生不會喜歡的「那種」男生。那種是哪種？我也不知道，總之當時被排擠，其實我一點也不意外。

加上我當時的行為偏差。容我引用當年我形容跟父親之間關係時，所寫的故事片段：

「父親對我的狀況很失望。他沒打過我，但是拿成績單回家的時候，他那股冷峻的眼神直帶殺氣，就會讓我心頭千斤重。卡夫卡大概跟我有一樣的感覺，當他決定要當保險員而不念法律之時，他父親不發一語，只是用不屑的眼神看著他，讓他不寒而慄。

所以，我只好作弊。

我作弊的方式很特別，有智慧型犯罪的味道。我不做小抄，也不翻書。我總是規規矩矩的考完試，發成績單之後，把第五名的格子跟我是第十五名的格子用刀片割下來互調，拿這張新的成績單影印後回家交差。 不過，還是被老師發現。我被狠狠的打了一頓，老師還威脅我要把我調離這個班。」

何止要把我調離這個班級？坦白說，當年的同儕壓力，才是真正的可怕。對同學來說，我的品行不好、成績不好、家境不好、體能不好，不欺負這個人都不好意思了。

台大法律系女生在Dcard上發布的文章，透露出想輕生的訊息，引起不少人討論。（《少年的你》劇照）

霸凌最可怕是有意的排擠與忽視

霸凌，最可怕的不是毆打，而是有意的排擠與忽視。同學看你就像是瘟神，避之唯恐不及。當中印象最深刻的事情，大概就是當大家在寫畢業紀念冊時，一個自己以為最親密的朋友，在別人的卡片上寫著，「呂秋遠其實是我最討厭的人。」無意中看到這張卡片以後，我只能沈默，這是我第一次知道臉上火辣的恥辱感是什麼。

那又如何呢？三年畢業後，考上建國中學，接著進入政治大學、台灣大學，拿到博士，當了律師。僥倖成名以後，偶爾作夢還會想起國中時不同的老師對我的羞辱、眾多的同學對我的排擠，有時候我會問我自己，我還會在意嗎？

永不會忘記 談不上原諒

我當然在意啊！那是我最悲慘的少年時光，沒人愛我，成就感低落。如果往後的日子裡一不小心失足，我可能就會墜入萬丈深淵，永不見天日。我之所以還能在這裡笑著寫文章，是因為現在我是社會中的所謂「優勢者」。但是，如果我不是，我還能夠在這裡談笑風生的論過去嗎？說不定我會找三百個理由，辯解我自己，為什麼我在國中被霸凌以後，就一蹶不振。

那麼，我現在是怎麼想的？我在意，但是，我不想再浪費時間在「在意」這件事上面了。這不代表我忘記了，我永遠都不會忘記這些事情，當然，更談不上原諒。那麼，那是什麼？

呂秋遠以自身經驗，勉勵曾被欺凌或受情緒問題困擾的人，努力往前走，才是愛惜自己的做法。（《少年的你》劇照）

那些壞人可能早就忘記你

這世界就是這樣，並沒有善有善報、惡有惡報這件事，甚至沒有因果循環、報應不爽。你唯一能期待的不是壞人受懲罰，而是好人往前走。況且，最令人生氣的，其實是當年對不起你的壞人，他們可能早就忘記你，只有你一直停留在原地不肯走，因為你要不到那份不會出現的公道，你的人生就停頓在那個時間點。

所以，等到我稍微懂事一點以後，我學著記住「不要放棄往前走」的感受。當我們可以舉步維艱的，每天往前走一步，其實就已經代表我們的人生就好了一點。終有一天，或許是二年、五年、十年、二十年，或許永遠就是這樣了，但我們可以清楚的感受到內在一點點的轉化，然後逐漸的不再關心那些曾經傷害你的人，最後只在乎自己身邊愛你的人、你愛的人。當然，最需要在乎自己。

還沒想放下，就不要放下，然後持續讓自己更好，而且往前走，當一步一腳印的改變自己一點點，我們就越來越好，或許有一天，我們會真的忘記他們。

最後，我想跟曾經被欺負過、霸凌過的人說，撐不住的時候，即使只是那麼一秒，也可以想想你身邊的好朋友與親人。當然，我也在。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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