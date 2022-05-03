交友App識男友　港女險被硬上爆喊　賤男事後提分手拋1句話超賤

情侶相處最重要是尊重，尤其是性事更要雙方同意才進行。有女生於討論區發文指是透過交友App認識男友，日前男友想與她進行性行為，更不理會其意願企圖「硬上」，至她哭泣才肯停手。女生當時表明要結婚後才能有性行為，並獲男友同意，沒料到之後收到對方傳來WhatsApp說分手，更明言「接受唔到有愛冇性」，令女生感嘆，「你哋啲男仔可唔可以尊重下女性」、「有冇人可以話畀我知我衰乜」。不少網民認為並非樓主問題，呼籲她要「帶眼識人」，又說交友軟件App難找到真愛。



有女生表示透過交友App認識男友，日前男友不理會其意願想發生性行為，至她哭泣才肯停手，之後卻提出分手，令他感到不開心。（《無法成為野獸的我們》劇照）

該女生於連登討論區以「唉 唔比男朋友X就咁。。。」為題發帖，指與男朋友在交友應用程式Tinder認識，交談3天便約面吃飯看戲並開始拍拖。惟至上周六（4月29日）晚，她到男友studio工作室時，男友想與她進行性行為，「我話唔想，佢都冇停，到我喊，佢先肯停」。

樓主當刻已向男友表明結婚後才可進行性行為，對方則回應「好啦」，之後便去看電影，過程中有一些互吻等親熱動作。但至翌日（4月30日）凌晨4時，男友突然向她傳WhatsApp提出分手，更表明「接受唔到有愛冇性」。

樓主感到無奈，稱「呢啲情況都發生好幾次」，質疑「係咪我哋太容易同人一齊，所以佢哋認為我係咁隨便？加上我想留比我老公㗎，同埋我同你都未瞭解對方，畀啲時間都好吖」，強調「你哋啲男仔可唔可以尊重下女性」。樓主要問他網民是否自己有問題，「有冇人可以話畀我知，我衰乜…」。

樓主強調，「我想留比我老公㗎，同埋我同你都未瞭解對方，畀啲時間都好吖…你哋啲男仔可唔可以尊重下女性」。（資料圖片）

帖文引來熱論，不少網民認為是男方而非樓主問題，「你冇錯」、「唯有下次帶眼識人」、「一個要性，一個要愛，唔夾咪分」。也有網民表示，交友軟件App難找真愛，提醒樓主小心，「潔身自愛啦，交友App 99%都係壞人嚟」、「Tinder求真愛？」、「人哋上去搵食你就求真愛」。