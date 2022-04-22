4人同床見表弟與女友親熱　賤男硬上13歲女「軟掉」事敗下場慘了

人非禽獸，縱是慾色焚身都要保持理性，否則後果嚴重！台灣林姓男子2年前與表弟、表弟女友以及女友的1名女同學，一行4人到台中遊玩，其間更同睡1張床。林男見到當時15歲的表弟與13歲女友親熱後，竟色心獸性大發，對表弟女友的13歲閨密下手，強行脫下少女的內褲指侵得逞，其後想戴安全套性侵，惟卻因「軟掉了」而事敗。事件後來鬧上法庭，林男雖謊稱2人是合意性交，惟在表弟女友指證林男是性侵，法庭判林男強制性交罪成，重囚7年2個月。



台灣林姓男子竟色心獸性大發想對女同學下手。（示意圖，非當事人／Getty Images）

判決書指出，林男的表弟（當時15歲）及女友（當時13歲）居於屏東縣，於2020年6月3日離家出走，當時女友的閨密同學（當時13歲）也跟着他們同行，其後3人同到高雄市與林男會合，然後乘火車到台旅遊，其間到林男友人家過夜，4人同睡1張床。

當天凌晨2時許，林男看到身旁的表弟與女友親熱，竟色心大起，強行脫掉睡在旁邊的閨密同學內褲，閏密雖然反抗，但被林男指侵得逞。林男其後戴上安全套想硬上閨密，惟其生殖器突然軟掉，閏密則起身走到廁所躲避。

台灣林姓男子與表弟、表弟女友，以及表弟女友的女同學同睡1張床，結果林男見到表弟與女友親熱後，竟色心獸性大發想對女同學下手。（資料圖片）

事件之後鬧上法庭，林男承認曾以手指插入閨密的下體，但辯稱2人是「合意性交」。不過表弟女友作供時指，看到閏密有反抗，嘗試拉着褲子把林男推開，惟林男未有停手。

法官最終裁定林男強制性交罪成，而由於受害人未滿14歲，一審判囚7年2個月，林男上訴但被二審駁回，維持原判。全案仍可上訴。