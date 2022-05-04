半歲小狗慘遭活生生丟垃圾桶　掙扎中獲清潔工救命　結局暖哭網民

為甚麼有人如此殘忍，竟把活生生的小狗丟入垃圾桶！事發於4月中旬，美國俄亥俄州哥倫布市垃圾分類操作員戴夫．卡森（Dave Carlson）在社區大樓收垃圾時，發現1隻小狗在大型垃圾桶內掙扎，試圖求一線生機，他隨即通知上級，其主管得知後即爬進垃圾桶把小狗抱出。小狗其後由動物收容所接收照顧，其後更已透過領養計劃加入新家庭，檢回一命重獲新生。小狗的結局暖哭網民，紛紛感激清潔工能及時出手救命，否則牠將會被活生生埋葬，同時狠批棄養的主人極度殘忍，就算不能養狗狗，也不應以這種方式棄置。



6個月大的小狗被主人遺棄在社區大樓的大型垃圾桶，幸得垃圾分類操作員戴夫．卡森（Dave Carlson）及其主管羅根．西格（Logan Sieg）救出，現已無大礙並找到領養人。（哥倫布公共服務部twitter圖片）

美國哥倫布公共服務部（Columbus Dept. of Public Service）4月22日在推特上發文，約1周前，喬治維爾路站的清潔人員卡森在東區社區大樓收垃圾時，在大型垃圾桶發現1隻約6月大的小狗，牠當時被垃圾掩蓋，正掙扎着想從垃圾桶底部爬出。戴夫隨即向主管羅根．西格（Logan Sieg）報告此事及其位置，西格與大樓人員反映後，便爬進垃圾桶把小狗救出。

清潔工在大型垃圾桶發現1隻約6月大的小狗，牠當時被垃圾掩蓋，正掙扎着想從垃圾桶底部爬出。（哥倫布公共服務部圖片）

卡森和西格把小狗救出後便聯絡動物收容所，等待義工期間，他們把小狗先帶到站內，餵了牠吃一些水和花生醬餅乾補充體力，還帶牠參觀站內環境。後來西格接受外國媒體採訪時表示「見到小狗在垃圾桶時相當震驚，一想到有人就這麼把牠遺棄在那裏就令人不快」。綜合外媒報道，收容所已指小狗找到領養人，現時牠狀態良好，生活幸福。

雖然小狗的結局令網民感到欣慰，但大家紛紛對遺棄動物的行為作出譴責，直斥狗主不負責任和殘忍，如能找到是誰所為，理應對這種虐待動物行為作出嚴懲。

同場加映：九龍塘兩貓遭棄養垃圾桶旁 好心女救起送醫 見貓貓1動作超心酸

照顧動物是一輩子的責任！有市民早前上班途中，看到兩隻貓竟被放於貓籠中，遭隨意放於九龍塘路邊1個垃圾桶旁。她懷疑兩貓遭棄養，即時開籠查看，發現其中1隻貓已離世，另1隻則非常虛弱，只好急急帶往獸醫診所。該好心市民表示，貓貓經檢查確診腸炎，至翌日早上不治，而牠被帶往求醫時緊緊抱住同伴不放的動作，更是令人非常心酸。不少網民看過帖文也狠批棄養者不負責任，同時感謝好心女為貓貓的付出。



有網民發現兩隻貓疑遭遺棄於九龍塘路邊，急急救起送往求醫，惟最終兩貓仍病重不治。（fb「天下貓貓一樣貓」圖片）