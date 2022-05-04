抖音「電單車女神」痞幼素顏真面目曝光　網民驚呆大讚：更有仙氣

中國內地重機（重型機車／電單車）女神「痞幼」憑藉甜美臉蛋及完美身形，在微博收穫逾160萬紛絲，於短片分享平台抖音更有超過2600萬人追蹤。雖然近日捲入豔照流出風波，惟似乎未有影響其心情，更於微博分享自己「成長紀念」，當中其素顏照片更令網民驚呆，直呼仙氣橫溢，「素顏這麼美呢」。



內地電單車女神「痞幼」憑藉甜美臉蛋及完美身形，收穫眾多粉絲▼▼▼

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上月初，有人在網路上傳「痞幼」近千張性感照，穿着尺度極大搭配嫵媚表情，與酷帥甜美形象有落差，當時有網民感嘆，看起來「人畜無害」清純模樣的電單車女神，「人設直接崩塌了」。惟之後有網民發現，這組照片早在2年前在網路上流傳，當時「痞幼」已回應：「我喜歡什麼樣的衣服是我的自由」，又說「不要利用別人美麗的照片去營造事件並且去傳播。還把別人的照片發布到交易平台，心有多黑？謠言止於智者」，並循法律途徑跟進。

不過事件似乎未有影響「痞幼」心情，她上周六（4月30日）就在微博分享自己成長經歷，除了開箱小時候獲得的獎牌，更罕有公開了其疑似素顏照片，留言「不知不覺，來微博真的好多年啦，#我的成長紀念# 謝謝新浪，謝謝幼稚園」。

「痞幼」素顏照一出即令網民驚呆，大讚仙氣更盛，「寶寶真好看！！」、「寶子你好可愛啊」、「素顏這麼美呢」、「寶寶素顏也好看」、「你好漂亮」。惟亦有網民認為素顏下的「痞幼」與普通女孩無異，「其實也就路人一枚」。