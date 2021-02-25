台女曬46歲仙氣媽　172cm身高被誤認似姊妹　網民：妳媽我可以！

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-25 10:00

「世上沒有醜女人，只有懶女人」，有台女最近在網上分享46歲媽媽的照片，指媽媽天生麗質且保養得宜，兩母女外出時經常被路人誤認為姊妹，每次向朋友介紹時都非常驕傲。不少網民看到照片後紛紛直呼「戀愛了」，反應之熱烈讓台女不得不補充，「現在不徵爸爸……謝謝大家……」。

台女上傳媽媽照片，其中有她年約18歲時的樣貌，讓網民瞬間有墮入情網的感覺。（Dcard圖片）

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台女在Dcard討論區發帖，表示媽媽在26歲生下她，現年已46歲，但天生長得漂亮和修長，身高172厘米，保養也非常好，因此2人每次外出，都有許多人以為她們是兩姊妹。她坦言，小時候聽到有人問道是否姊妹時，都很想「捶死」那些人，「想說是在說我很老嗎？」，但現在自己每次向朋友介紹時，卻會以媽媽感到驕傲。

台女文中形容媽媽「又高又漂亮」，讓她也遺傳了身高上的基因，笑言「很高不好找對象啊」，並大讚媽媽個性獨立，很多事情都親力親為，修電燈、熱水爐一手包辦，「只要叫媽媽，媽媽都可以馬上用好」，令她一回家就特別依賴媽媽。

她上傳媽媽在年約18歲和現時的照片，可見媽媽年輕時便有逆天長腿，多年後仙氣不減，引來大批網民留言，直指樓主媽媽長得比自己還年輕，笑指「妳媽我可以！」，「想當繼父了」、「這是我看過媽媽系列最漂亮也最凍齡的！」、「敲碗媽媽保養秘訣」、「真的很漂亮不可否認，完全就是姐姐」、「說20都相信」，並認為樓主本人長得像媽媽的話，相信也是名大美女，「媽媽正，原po一定很正」。

帖文最後成為討論區熱門文章，令樓主再補充指，「謝謝大家喜歡我媽媽，真的超意外……還有現在不徵爸爸……謝謝大家……」，可謂令一眾網民心碎。

（Dcard）

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