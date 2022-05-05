男友與母親因轉行而嘈　女生怕得罪未來奶奶唔敢開聲　被嫌無主見

和事佬不易做！有網民日前發文，指男友常與母親因工作問題爭論，她夾在男友母子中間感到煩擾。她怕亂發表意見會得罪男友母親，便靜默以對，卻因此引起對方更大不滿，嫌她沒有主見。



樓主在討論區表示其男友常因工作問題與他母親爭執，她不想介入但男友母親時常要求她發表意見，「佢阿媽拖埋我落水」，令她感到煩惱。（《寶寶大過天》劇照）

該名網民在Dcard發文，稱其男友最近想轉行，並與他的母親就此事多次爭執，而男友的母親「好傳統，自己覺得啱就係啱，鍾意將自己嗰套套喺人身上」。她表示每次到男友家中食飯，母子倆必定就男友應否轉職爭辯不休，令她不勝其煩。怕亂說話得罪「未來奶奶」，她往往會安靜吃飯，或者只回應一兩句。男友母親見她默不作聲，就會要求她回應，「你咁無主見嘅，又唔出聲」。她在帖文表示「係咁拖埋我落水，真係好煩，上嚟食個飯啫」，現已不敢再去食飯。

有網民認為樓主夾在2人中間很可憐，建議她不要發表意見，以免兩邊不討好。（《寶寶大過天》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為樓主男友的母親「極端自我中心、不會換位思考」、「呢啲奶奶難頂喎」，建議她謹言慎行。亦有人認為她夾在男友母子2人之間很可憐，建議她保持中立，「幫邊個都衰喎」。

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老一輩思想較傳統，在某些事情的看法上難免與年輕一代有所分別。有女生曾於畫室擔任人體模特兒，需展示身體供學員練習畫畫，沒料未來奶奶得悉後竟狠斥她「為錢出賣身體」，更明言「接受唔到新抱收錢畀人睇蝕晒」。即使女生多次解釋工作性質沒有半點色情成份，亦願意為男友放棄該工作，奶奶仍決意棒打鴛鴦，要求她不再與兒子交往。



曾任人體模特兒的女生被男友媽媽批評「收錢出賣身體」，更因此要求她放棄與男友交往。（示意圖/GettyImages）

事主與未來奶奶對話全記錄：