女生見未來奶奶有禮又幫手　竟因面相學勁扣分　連阿媽都被話古怪

與好未來奶奶見面時如何能留下好印象，絕對是一門大學問，有女網民於討論區發文表示，早前與男友家人一同吃飯，自問表現不差，有禮貌、吃完飯後有幫忙收拾，但卻不知為何男友的媽媽不太喜歡她。直至日前，男友偷聽到爸媽聊天，終發現原因是她的右邊門牙不齊，男友的媽媽認為「右邊唔齊咪質係佢媽咪份人好古怪囉！有其母必有其女，點知佢會唔會都係咁古怪㗎？」樓主對事件大感無奈地，質疑「面相學真係重要過個人品？」。



有女生早前與男友家人一同吃飯，自問表現不差，有禮貌、吃完飯後有幫忙收拾，但不知為何男友的媽媽不太喜歡她，其後才發現是面相問題。示意圖（《食神》劇照）

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該該名女生於香港討論區以「男朋友媽咪唔鍾意我嘅原因係我面相出事」為題發文表示，稱早前與男友家人一同吃飯，自問表現不差，有禮貌、吃完飯後有幫忙收拾、有買見面禮，但不知為何男友的媽媽不太喜歡她，她一直以為是自己做得不夠好或買的見面禮不合未來奶奶心水。

直至日前，男友偷聽到爸媽聊天提起她，原來男友媽媽對她的印象不差，覺得她有禮貌、懂做人，但對她不是100分滿意，反而只得75分，男友爸爸問為何覺得樓主為人不錯都不滿意，男友媽媽說「你唔見佢右邊個隻門牙唔齊㗎咩？面相學嚟講佢咪唔算最好囉！聽啲人講，門牙代表父母，男左女右，唔齊個邊係講緊個人古怪咁解，右邊唔齊咪質係佢媽咪份人好古怪囉！有其母必有其女，點知佢會唔會都係咁古怪㗎？」。

未來奶奶原來不喜歡樓主的門牙不整齊，根據面相學認為她為人古怪，令她大感無奈地說「面相學真係重要過個人品？」。（《BB來了》劇照）

樓主無奈指出，自己的媽媽為人不古怪，「係有時諗嘢好跳tone（無厘頭），咁都算古怪㗎啦？」，她質疑面相是否可信，「如果箍咗牙我媽咪就會變唔古怪㗎啦？面相學真係重要過個人品？」。

網民紛紛留言表示，「男朋友阿媽實會有嘢睇我哋唔順眼」、「咁都有得挑，第日嫁咗過去仲有排受」、「搵牙醫執執佢？」、「可能是他媽對你沒有眼緣才會這樣說的， 找個理由唄」、「你試試打開個存摺有10億8億，就話你面相是百年難得一遇的了」。

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