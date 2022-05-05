閨密借家替女兒慶生　飯後老奉唔執枱　港女呻被當工人：無下次

去別人家作客吃飯，幫忙執拾餐桌和感謝主人家款待是常識吧！有港女於討論區發文大呻，認識10多年的閨密早前提出到她家為1歲女兒慶祝生日，樓主花盡心機準備，擺設裝飾、買蛋糕及煮食物全是她一腳踢，沒想到閨密一家人吃完飯後完全沒幫忙執拾，只顧坐在沙發上玩。她不滿一番心機被視為「老奉」，覺得自己很像侍應及工人，亦難為媽媽作為長者也要服侍閨密全家，事後閨連一聲多謝也沒有，「真係去咗餐廳食免費餐咁」，直言「真係無下次」。



有港女於討論區發文大呻，認識10多年的閨密借她的家裏為1歲女兒慶祝生日，她花盡心機準備，沒想到閨密一家人吃完飯後完全沒幫忙執拾。（《惡之花》劇照）

該名港女於香港討論區以「你當朋友屋企係餐廳？有人服侍」為題發文表示，原本已不太想閨密在她的家裏為女兒慶祝生日，但因不知如何拒絕，「話晒好姊妹」，所以答應了此事。她花盡心機為生日會做準備，除了「整裝飾，而且是「一個人去拎蛋糕，買埋嘢、處理埋、煮埋、擺埋上台，佢哋嚟到即刻就食得啦」。吃完飯後，閨密一家人卻只顧坐在沙發上玩，完全沒幫忙執拾。她與媽媽不斷來回執拾餐具碗碟進廚房，閨密老公也只在旁「望實」。

樓主指出，不介意出錢請閨密一家吃生日飯，但作為朋友地位應是平起平坐，不滿地說「我覺得我好似侍應，仲要媽咪老人家服侍你。其實你話執我哋都唔使你執，過門都係客，但你唔好老奉囉。你喺屋企係公主王子你嘅事，你去到人哋屋企係咪要幫下手」，認為至少應「扮下嘢」，客套地表現想幫忙。她不禁問道：「其實我平時去朋友屋企會幫手買整煮執洗再AA埋，其實係咪我嘅問題？」

不少網民表示樓主閨密人品有問題，「咁老奉無廉恥嘅所謂朋友，算吧啦！」、「你自以為是當佢哋係朋友啫，佢當你係水魚」、「擺明搵你笨，唔喺自己屋企慶祝，要開聲去你屋企」、「攞着數、唔識做人、持熟賣熟，呢啲姐妹自己以後小心啦。今次被搵笨係佢問題，下次再被搵笨，咁就係妳問題了，自己執生」、「一餐飯了解咗個朋友！真心抵，冇下次」。

不認不認還需認「老」，90後都踏入30歲了，經歷過以下10個時刻的女生們，都不能否認自己早已不再是「少女」▼▼▼

【發覺不再是少女的10個瞬間】（01熱話製圖）