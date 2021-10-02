控訴閨蜜、家姐成日逼講MIRROR　非鏡粉煩爆籲勿騷擾：不愛就不愛

人氣男團MIRROR近來在香港掀起追星熱潮，無論老幼都深陷「鏡仔」魅力，不過有非鏡粉的女網民近日於討論區發文，控訴閨蜜經常逼她討論MIRROR，她每次冷淡回應，閨蜜依然繼續傳送有關MIRROR的消息給她，就連家姐也問她會不會有方法找到MIRROR 6子於12月初在灣仔會展舉行音樂會的門票，令她大呼「好煩，好想有個report button（檢舉掣）檢舉呢班非正常嘅MIRROR鏡粉」，更直言「慘過食藥，一日一定唔只三次」。



有非鏡粉的女網民近日於討論區發文，控訴閨蜜經常逼她討論MIRROR，她每次冷淡回應，閨蜜依然繼續傳送有關MIRROR的消息給她。（資料圖片）

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該名女網民於香港討論區以「我都唔係鏡粉，閨蜜日日都迫我要傾，好煩，連親家姐都係」為題發文，稱要說最近不吐不快的事，指出自己真的不喜歡MIRROR，閨蜜每次提到，她都是笑笑口地回應「係呀」、「係咩？」、「真㗎」，「完全係無營養嘅回應」，但不明白這群閨蜜為何還繼續誤會她是「同類」，直言「真係唔識欣賞就唔會落坑」。

她強調，絕對不是說MIRROR差，她覺得MIRROR算是幾有才能的藝人，但不代表一定要喜歡他們，「12個我無一個有覺得『愛』嘅感覺， 就無愛㗎啦！」

樓主列舉閨蜜及家姐如何煩她的對話▼▼▼

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她表示，閨蜜及家姐「好煩」，「好想有個report button（檢舉掣）檢舉呢班非正常嘅MIRROR鏡粉，逼我聽佢哋用口講嘅廣告咁」，明明她冷淡回應，閨蜜及家姐仍然每天說，逼她加入討論，「慘過食藥，一日一定唔只三次」。

樓主表示，明白發文控訴會破壞友情及親情，但只是想「呻下」，並指出「女人堆嘅小圈子力量，真係唔係講笑，我唔鍾意就埋唔到堆」。她提議鏡粉將手機桌布轉成MIRROR，若見到其他人的桌布不是MIRROR，「請你不要騷擾人，要逼人聽你哋有幾愛MIRROR」。樓主強調，「不愛就不會愛」，希望「鏡粉」不要影響他人。

她其後留言補充，她也有追蹤很多YouTuber及追星，早前東京奧運時就開始追蹤英國跳水王子戴利（Tom Daley），最近亦很喜歡韓國人氣女團BLACKPINK成員Lisa的首支個人單曲《LALISA》，覺得很洗腦，但「唔知點解無落到MIRROR坑，真係人人口味都唔同」。

樓主續說，現時MIRROR有很多廣告「好擾民」，之前試過去商場逛街時遇到MIRROR出席活動，鏡粉一直尖叫歡呼，「要拆天咁濟」。她認為，商場是公共空間，當時有其他人正在逛街，問鏡粉可否不要影響他人。

帖文引起熱議，有網民認為「你一同鏡粉講你唔鍾意，咁佢哋就覺得大家價值觀唔同，識咗咁多年，講完傷咗感情，就無friend（朋友）做㗎啦」。也有網民認為「（MIRROR）曝光率太高，物極必反，我只覺得煩」、「嗰班中晒毒咁，癡咗膠」。

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同場加映：MIRROR麥當勞「籃神卡」掀炒賣潮 姜濤、教主簽名卡炒至千元1張



麥當勞找來姜濤、Anson Lo及Edan擔任代言人，推出以籃球為主題的「籃神卡」，惹來鏡粉及一眾「前夫」瘋搶。（Carousell網站圖片）

麥當勞早前邀請Mirror成員姜濤、Anson Lo及Edan擔任代言人，推出限量「籃神卡」，供使用電子優惠券的客人換領。由於「籃神卡」以隨機形式派發，自換領期開始就有不少鏡粉於社交平台發文，希望與同好交換款式。而二手拍賣網站亦湧現大量轉售「籃神卡」的帖文，當中以姜濤、Anson Lo和Edan的個人造型簽名卡叫價最高，每張價錢一度炒至1100元，不過該帖文極速被刪除，曾被質疑屬惡作劇。



「籃神卡」以姜濤、Anson Lo的個人造型簽名卡叫價最高，每張價錢一度炒至1100元。（fb截圖）

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