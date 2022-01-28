閨蜜竟將老公「歸me」　渣男稱酒後亂性　網友一句KO：真醉硬唔到

「之前本來是我要來幫閨蜜搬家的，所以她先前給了我一份備用鑰匙，我敲了幾下門沒有人回應，我就直接拿出鑰匙打開門。誰知道屋裏的情景讓我看傻了眼……」



文：正宮發表於爆料公社匿名館

我和閨蜜是大學同學，閨蜜在學校裏遇到了幾個總愛欺負她的同學，那時候沒有人肯幫她，只有我願意跟她站在同一戰線，在別人都疏遠她的時候，我卻和她形影不離。 我與閨蜜的友情就是這樣建立起來的。

我是在即將畢業的那年認識現在的老公，我跟老公談戀愛的時候，她也不嫌棄我們秀恩愛，不介意當電燈泡……

踩上門竟見到呢一幕 真係酒精作祟？（點圖放大閱讀原文同網友意見）▼▼▼

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不久閨蜜也找到了自己的男朋友，我們兩對情侶經常一起出去玩。畢業幾年之後，我和老公順利地步入了婚姻的殿堂，閨蜜是我最好的朋友，伴娘的位置非她莫屬。 閨蜜在婚禮上還祝福我們倆希望我們永結同心、白頭偕老，還叮囑老公這輩子一定要好好對我，給我幸福。我和老公的戀情開花結果，可是閨蜜卻跟她的男朋友分手了，那段時間我怕她難過經常去陪她，要是閨蜜生活上碰到什麼事情，我也都會讓老公去幫忙，閨蜜慢慢走出失戀的陰霾。她後來又談了一段戀愛，倆個人終於結婚了，閨蜜的老公長得非常帥氣，跟漂亮的她很匹配，就像一對金童玉女，他們這一對本該讓人羨慕，可誰也沒有想到，他們的婚姻僅僅維持了一年就離婚了，原因是男方跟別的女人發生了曖昧關係。

那天，本來說好閨蜜搬家的時候我去幫忙的，可是孩子突然發燒，於是我在家照顧孩子，就派老公去幫閨蜜搬家，老公幫閨蜜搬完之後還給我發過訊息，說已經搬好了，可是那天晚上直到很晚卻不見他回家，我敲老公問他去做什麼了？老公說閨蜜為了報答我們幫她搬家，所以請他吃飯。我當時並沒有放在心上，但是到凌晨老公依然沒回來，打他的電話他也一直不接，我突然就覺得心慌！我怕老公出什麼事情就打電話給閨蜜，可是閨蜜的電話也一直沒有人接，心急的我馬上去了閨蜜家。之前本來是我要來幫閨蜜搬家的，所以她先前給了我一份備用鑰匙，我敲了幾下門沒有人回應，我就直接拿出鑰匙打開門。

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誰知道屋裏的情景讓我看傻了眼，桌子上一片狼藉，全部都是吃剩的飯菜和紅酒，老公和閨蜜在地毯上赤裸裸的相擁睡著了。我用冷水將他們潑醒，清醒的他們也很慌亂，他們是說不小心喝多了酒才會這樣，他們不是有心的，希望我能夠原諒他們！一個是我最好的閨蜜，一個是我最愛的老公，他們發生了這樣的事情，真的深深地傷害我，讓我怎麼原諒？他們說這是意外，真的是酒精的作祟，我該不該相信他們？現在的我真的很煩惱，跟他們倆個一刀兩斷，我捨不得。可是裝作什麼事都沒有發生我也辦不到。

網民怎麼看？「哇，這個真的麻煩了，很難解決。」「要提告。沒拿到錢不能離婚便宜他們。」「騙鬼的說喝醉，很醉硬不起來，沒很醉，心醉才上的床。」「現在都這樣了，那就會有第2次第3次，請問要原諒幾次？」「這個我沒辦法，原諒也不是真的原諒，心裏總是會有條刺吧！」「一個是下半身思考，一個是想找慰籍。而你時常製造機會給他們。」「故事永遠不是這麼簡單的，你會再讓他們見面嗎？他們兩個自己放的下嗎？三個人一起吧，只能這樣了。」「有個疑問我一直沒有答案，男人如果真的醉到無法理智分辨對方是誰的程度，還能硬到完成整個過程嗎？這會是永遠的刺，狠狠的扎在你心上，你們已經有了孩子，為難你了，想著孩子會讓你堅強的走出來的。」

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