結婚10年離婚收場　港男愧對6歲兒　聞前妻尋戀情心痛：仲好愛佢

「幾多對，持續愛到幾多歲……」，要維繫婚姻並不容易，需要2人用心努力經營、同步前行才能攜手白頭到老。有港男於討論區發文訴說心事，表示早前與結婚10年的老婆離婚，原因是性格不合、沒有共同話題和興趣，最終大家商議下決定和平分開，並強調雙方都沒有第三者。一直離婚後，港男聽聞前妻有新戀情，才發現一直放不下她，嘆「心如刀割」，又對6歲的兒子不能在完整的家庭中成長而感內疚。



有港男於討論區發文訴說心事，表示早前與結婚10年的老婆離婚，原因是性格不合、沒有共同話題和興趣，但離婚後卻感到心如刀割。（《三十而已》劇照）

該名港男於香港討論區以「十年了，終於要分開，心很痛」為題發文表示，前妻有很多興趣，思想廣闊，喜歡嘗試新事物；他則比較安於現狀，只喜歡打籃球，但強調一直尊重前妻的興趣及沒阻止。他曾嘗試遷就前妻，接觸對方的興趣，惟被指他不是真心喜歡，不想勉強他做不喜歡的事，但又覺得沒人能與她討論喜歡的事，覺得很空虛。他指出，雙方曾互相改變過，亦接受過婚姻輔導，「但係最後都係唔work」，前妻想要自由和想尋找理想對象，因而決定離婚，他強調雙方都沒有第三者。

兩人和平分開後，他原以為自己可以輕鬆放下，但當知道前妻開始尋找新戀情，「那一刻，我才知道原來我是放不低」，形容「好唔捨得，心如刀割，食唔到嘢，又想嘔，又睇唔開」。不過他也承認有次吵架時，他離家去酒店住了3天，因而傷害了前妻，「傷害得佢太深」，令其痛苦及決定放下。

樓主表示，對於現時不能每天都陪伴6歲兒子感到內疚，又指令到兒子不能在完完整整的家庭成長，亦是他的責任，「我真的很掛住他們，很愛他們」。他又指發現在婚姻中只做好男人、好老公並不足夠，「係要隨着另一半的方向去維繫感情，先至可以做到長久的愛」，現時他會學懂放下，去展開新生活。

不少網民留言安慰樓主，「合則來不合則去！隨緣吧」、「緣來緣去，拎得起放得抵，不要太重視感情，最後都是孤身上路的」、「不合適的感情，分開是最好的選擇，對彼此都好。沒什麼捨不得，勉強的也不會幸福，還不如搵下一個」，又指出「最慘係小朋友」，有網民勉勵樓主「好好裝備自己改變下自己性格」。

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