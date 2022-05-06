新同事撞英文名　HR要求舊人改名　網民：MIRROR都有成員撞名啦

要區分同事，難道只靠名字？有網民在香港討論區發文，稱其公司同組的男同事收到人事部以電郵通知，指即將有新員工入職，因為2人的英文名相同，難以區分，而新員工身份證上面印有英文名，無法更改，所以便請求原有英文名的男同事改名遷就。樓主認為英文名連姓氏的做法就已足夠區分，「撞名有咩咁奇？同名唔同姓好易分」，認為根本沒必要逼任何一方改名，「而且咁樣叫人改名其實都幾唔尊重」。



網民認為撞英文名十分普遍，直言「MIRROR都有2個成員叫Anson啦」。（資料圖片）

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帖文引來網民熱議，大部分人都認為人事部的通知不合常理，亦欠尊重，「反智HR」、「如果咁樣好難搞，HR一開始應該唔好請同名人士」、「正常人理解唔到嘅思維，超無禮貌囉」。亦有人指除了用姓氏區分，「大把方法啦，使唔使改名啊」，認為完全沒有必要叫同事改名，「MIRROR都有2個成員叫Anson啦，一個叫Anson Lo（盧瀚霆），一個叫Anson Kong 江𤒹生），有乜問題？」。

同場加映：老闆列5大辭職徵兆叫HR留意 枱頭冇私人物品 請半日假仲可疑

公司有人辭職乃稀鬆平常的事，但近日有打工仔就發文分享，指因為公司最近有2名同事請辭，老闆特意找人事部和一眾經理開會，討論自己觀察到的「同事辭職徵兆」，甚至將內容列印出來，引來同事爆笑，質疑老闆小題大做，而且認為有時間觀察同事一舉一動，倒不如檢討一下如何留住人才。



有網民發文指公司相繼有2名同事辭職，老闆立即找經理和人事部同事開會，分享自己觀察到辭職同事的古怪舉動。（GettyImages）

按圖即看5大辭職徵兆▼▼▼

