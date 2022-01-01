新入職就曠工？人事部扣年假酌情處理　新同事仍委屈爆喊咁解釋

忘記上班獲人事部通融，竟然還不知足？有打工仔於討論區發文，表示公司一向放「勞工假」（即法定假期），但有名新同事沒留意到周一（12月27日）非「勞工假」而沒上班，當日更無人聯絡到新同事。翌日新同事上班才知道自己曠工，立即向人事部解釋，人事部酌情處理當放年假，怎料新同事不想扣年假，提出星期日或元旦（1月1日）上班補回曠工日，人事部不批准，認為扣年假已是作出通融，新同事覺得很無辜和委屈，去了廁所哭泣，帖文引起網民熱議。



有打工仔於討論區發文表示，他有名新同事忘記上班，人事部扣年假酌情處理，但新同事不想被扣年假而哭泣。（《太陽的後裔》劇照）

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樓主於香港討論區以「同事以為27號係紅日就唔使返工」為題發文，說他公司一向實行放「勞工假」（即法定假期），慨嘆可以放「銀行假」（即公眾假期、紅日）的打工仔真的很幸福。他說有名新同事沒留意到周一（12月27日）非勞工假而沒上班，當日沒人聯絡到新同事。

翌日新同事才知道周一要上班，立即向人事部解釋，希望不要視作曠工，人事部見他是新入職，願意酌情處理，當他放了年假，但新同事不想扣年假，因本身年假不多，若知道周一需要上班他一定會上班。新同事提出可否於之後其中一個星期日或元旦（1月1日）上班補回曠工日，人事部不批准，認為扣年假已是作出通融，新同事覺得很無辜和委屈，去了廁所哭泣。

帖文引起熱議，有網民批評「你同事自己衰咗仲咁多要求」、「巨嬰仲想攞着數，1月1日返工搏無嘢做，全日可以hea（偷懶）到收工？」、「發現依家啲人唔會覺得自己錯係一個問題！」，有人指出「我係佢就27號扮病，sick leave（病假）算數」。

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