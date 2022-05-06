人妻月花$5000天天換新內褲　夫埋怨開銷大　網民嚇親斥：公主病

愛清潔的人妻抱怨文竟被網民當成奇文共賞！台灣有人妻日前在facebook群組發文，稱從小媽媽教落胸圍穿1個月就要換新、內褲則應每天換全新，尤其女生容易尿道感染，愛乾淨才可避免。她婚後已將內衣褲開銷節省到每月2萬台幣（約5300港元），但丈夫近日竟開始抱怨她開銷太大，「我開銷都是生活必須的」，又列出除了購買內褲的其他日常支出，大嘆愈來愈後悔出嫁。帖文引起網民嘩然，不少人稱對於每天要換新內褲聞所未聞，「你的尿道到底多脆弱」，建議她看醫生。有人留意到樓主的日常支出同樣驚人，紛紛同情其的丈夫，「不是王子，就千萬不要找公主」。



人妻稱以住會買品牌內褲，為了減低開支，已經改穿即棄內褲，但丈夫仍抱怨開銷大。（示意圖／資料圖片）

台灣有人妻最近投稿至fb群組「靠北老公2.0」，大呻結婚3年，前2年丈夫未計較過她開銷多少，最近竟然開始計較埋怨。她分享自己愛乾淨，媽媽從小就教她「胸罩最多穿1個月就要換新的，內褲是每天穿新的」。因為女生尿道容易感染，一旦感染非常痛苦，除了超痛、冒冷汗，還可能要去急症，故求學時媽媽會帶她定期入貨，「每一次都是直接買內褲32件胸罩8件」。

丈夫婚前已知道她愛乾淨，也承諾過負責家中開銷，但最近卻計較她買內褲太花錢，「我以前內褲都是買專櫃內褲一天一換，為了幫你省錢我已經改成穿免洗內褲了，而且還是上網找便宜的穿」，胸圍也改為網購較平價款式，現時已將內衣褲使費限制在2萬台幣以內。

人妻稱現時已將內衣物的使費限制在2萬台幣以內，沒想到丈夫竟嫌開銷大。（fb群組「靠北老公2.0」圖片）

人妻還透露其他開支，因她不會做飯，一家每月都要花3至4萬（約8000至1萬港元）吃外賣；而她怕熱要常開冷氣，又愛泡熱水澡，水電一期約1.2萬台幣（約3200港元），丈夫明明有份吃有份用，但這部分開銷都竟然不滿，她坦言已後悔結婚。

帖文引起熱議，但許多人認為人妻「公主病」太重，質疑她對尿道感染和個人衛生誤解太大，「你的尿道到底多脆弱，沒有一天換一件新內褲就感染，那你不應該買內褲，你應該先看醫生」、「快回家找媽媽，內褲每天穿新的還真的是刷新我三觀」，有人認為內衣物想保持無菌，只要手洗加紫外線照射已足夠，天天換新多此一舉。有留言笑稱人妻發的是「奇文」，「這個一定要叫老公看，原來我這麼省」，但因為內褲天天換新，部分網民質疑過份誇張，「這個是創作文嗎？會娶這種女人的，是腦子有洞嗎？」。

（fb群組「靠北老公2.0」）