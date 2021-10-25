奶茶當水飲出事！女生患尿道炎不改習慣　網民教路3招建喝水習慣

多喝水對身體有益是常識吧？但偏偏有人愛把其他飲料當水喝。有台男於討論區發文，大呻女友是非常不愛喝水的人，一直「以奶茶維生」，甚至感染尿道炎後仍不改習慣，令他不禁擔心女友的健康，只好向網民求教怎樣令女友習慣飲水的方法。網民看過帖文也指樓主的女友情況嚴重，紛紛出招教路，希望以簡單的方式令女方習慣喝水。



台男指女友只愛奶茶不願喝水，即使曾感染尿道炎也不改習慣，因他擔心對方健康，只好向網民求救。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

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該名台男於Dcard討論區以「女友都不喝水要怎麼溝通」為題發文，指女友一向非常不愛喝水，「可以說是以奶茶維生」，自從在家工作之後，情況更愈來愈嚴重。

樓主指出，女友每天只會喝奶茶，「吃早餐要配早餐店奶茶，下午就叫外送手搖杯」，即使整天沒有奶茶喝也不會喝水，甚至曾因飲水太少而感染尿道炎，惟仍然沒有改變不喝水的習慣。樓主大呻為了這事已跟女友「溝通過無數次」，然而情況一直沒有好轉，只好向網民求救，希望有人可推薦讓女友喝水的方法，「不然她這樣真的很不健康，我也不知道要怎麼辦才好」。

樓主指女友猶如「以奶茶維生」，即使不喝奶茶也不會主動喝水。（Dcard討論區圖片）

網民看過帖文也認為樓主女友的生活方式並不健康，紛紛教路讓他幫忙女友由簡單方式入手，逐漸建立定時飲水的習慣，「加一點味道可以嗎？例如淡淡的蜂蜜水、檸檬水，或者淡茶之類」、「跟她說妳想做什麼先去喝一杯水，不然再說」、「先帶她去買一個她喜歡的水壺，然後跟她出去的時候幫忙帶水，自己喝的時候也給對方喝幾口」、「我最近發現，我用透明的水壺，喝水的頻率也會提高」。

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台男其後回覆，指曾嘗試給女友喝蜂蜜水，惟對方「愛喝不喝」，將會與女友再溝通，「有好好告訴她不喝水的嚴重性，睡前倒了一杯溫水給她，她雖然沒有喝完但也喝了半杯，會努力嘗試讓女友習慣喝水這件事情，非常感謝大家的建議」。

「噚晚食完有鹼水味油麵，今早小便少少唔舒服…點算？」有網民曾發帖爆出這詭異的飲食事故，直指後生時曾在性交後不潔致尿道炎，但亦多年未復發，沒料疑似因食鹼水麵出事。不少人覺得兩者之間並無關連，有些人認為關係不大，但出乎意料的是，不少女士們都留言稱有同樣問題，眾說紛紜令網民難辨真假。



泌尿科醫生葉維晉受訪時表示，鹼水麵中的鹼水會刺激尿管及膀胱，引起不適，甚至出現疼痛感，如果遇到類似問題，可以飲用大量的水以減輕不適感覺。

他指出有藥物可以酸化尿管，有助改善相關情況，不過坊間認為鹼水麵加醋食用可以減輕問題的說法就沒有科學根據支持。葉維晉表示，問題在於食物的酸鹼值，建議大家不應一次過食用大量鹼性食物，如多吃也要先飲水。

另一泌尿科醫生陳龍威受訪時就認為，尿道炎引致身體不適，最主要因細菌引起，患者受感染的兩個條件就是細菌「夠多夠惡」，及當事人的抵抗力不足。對於網民爭論鹼水麵和尿道炎之間或有一定因果關係，他直指暫時該說法未有科學根據支持，重申要防範患上尿道炎，最重要還看個人抵抗力、飲水是否足夠、有沒有足夠運動等等，一旦尿道不適，他建議患者可即時喝用大量水以沖淡細菌量，減輕症狀，一旦情況持續，則需盡快求醫對症下藥。

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