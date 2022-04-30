小巴未到總站　惡司機一句喝令迫全部乘客下車　運輸署咁回應

綠色小巴要按站上落客是常識吧！有大埔街坊網上投訴，指乘搭小巴由大埔白石角往沙田石門時，遇到1名司機未駛至總站，就要求全部乘客提早下車，雖然2站只相距1條馬路，但當乘客堅持到達總站才下車時，司機竟大聲喝令「我要你哋喺到落就落」，令他們非常無奈。樓主更指情況不只一次發生，惟一直投訴無門，因而發帖希望大家關注。《香港01》就事件向運輸署查詢，獲回覆指收到該小巴路線的投訴，並會與有關營辦商跟進。



有大埔街坊投訴，指乘搭小巴806B線由大埔白石角往沙田石門時，遇到1名司機未駛至總站，就要求全部乘客提早下車。（FB「大埔TAI PO」圖片）

有港媽在facebook群組「大埔TAI PO」發文，指前日（28日）帶女兒乘搭專線小巴806B由白石角前往石門上學，到達石門港鐵站時，車上還有6位大大小小的乘客坐着等司機繼續駛去碩門邨總站，惟司機突然要求剩餘的乘客都要下車，「你哋全部要喺呢到落車」，有乘客則回應指要到碩門邨才下車，但司機竟繼續喝令：「我要你哋喺到落就落！」

有乘客則反駁應依照指定路線行駛，但司機竟致電站頭報告，稱有乘客拒絕下車，獲總台回覆稱「唔駛就佢哋，唔落車就叫佢哋再俾錢」。港媽形容司機和站頭職員在整個過程中態度非常惡劣，「好似黑社會威嚇一樣」，而乘客亦十分鼓譟，與司機對罵，但最終都沒辦法下只能落車，「因為囡囡趕住返學，無奈都要落車，我囡囡咁啱隻腳拗柴整親，唯有趷下趷下行去對面條邨返學」。

有乘客要求到碩門邨總站才下車，但司機竟繼續喝令：「我要你哋喺到落就落！」。（FB「大埔TAI PO」圖片）

港媽補充指，以往乘搭806A及806B路線，都遇過有司機不願駛到總站，指令乘客提早下車的問題，由於很多小朋友及長者都會乘坐該路線，她曾經向站頭反映無果，亦曾向運輸署投訴，惟兩三星期後又故態復萌。她又表示，有人或會覺得行過馬路不遠，不用小題大做，「你就當我倔強吧，我只是不想應有的權利被剝削」。

帖文引起網上熱議，有人認為只是行過對面馬路就到總站，樓主不需計較太多，指小巴營運模式上原定路線同實際會有些少分別，可以接受，「下下計較到咁會令好多人受影響」、「睇描述我以為坐到中途比人趕落車」；但亦有人支持樓主，認為專線小巴入標時已列明站頭和班次，理應遵守及受到監管，挪揄「建議小巴司機改揸貨車，鍾意邊度落就邊度落」；另有網民批評「司機態度差就好有問題」。

翻查運輸署資料顯示，新界區專線小巴路線第 806B 號，由運頭塘開往石門，總站前1個站為石門港鐵站，其後需經迴旋處駛往安明街，總站為「安明街，石門站對面」，即碩門邨對開小巴站。

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