常陪老父反被罵忤逆　台女苦惱應否離家　呂秋遠1句拆解家庭關係

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下是呂秋遠律師的回應：

這位同學，在你還沒出生的時候，有部相聲很有名，其中一位主角現在人在上海，呼籲中國人「多磕頭少說話」。這部相聲其中的一個段子，叫做「記性與忘性」，我對於這個段子印象深刻，其中有段對話是這樣的：

「昨兒個，二麻子，我向他借了十塊現大洋。睡了一覺今兒早起來我全忘光，您看我多愉快啊！哈哈！」

「您這忘了沒關係，人家能忘的了嗎？」

「那誰記得誰痛苦！」

家庭關係，就是一種「誰記得誰痛苦」的關係。你跟爸爸之間的問題，根本就不在於吃晚餐，而在於一種「你在意他的感受，他卻只需要你餵養他」的不平等關係。可怕的是，這種關係還是普遍存在於許多的家庭裡。簡單來說，你是他生的、他養的，所以你得要聽話、你得要為他而活。問題是，他也知道你其實已經成年了，大概很難管得動你，因此他會使用大量勒索用的言語，例如：「你要走就走、不用管我這個悲哀的老人了」、「人老了就沒用了，當年還不如不要把你生下來。」之類的，有時候聽到這些話，翅膀還沒硬，拳頭都硬了。

這些話的特色，大多脫離不了描述「自己有多楚楚可憐、你有多忘恩負義」這種話，邀功是一定的、自怨自艾是必須的，總之自己就是天下第一沒人要的人，你就是世界第一可惡的人，還會故做大方的說，沒關係，你可以把我丟下，反正老了就是這樣。萬一惱羞成怒，還會跟你生氣的說「囂張沒落魄的久，等你老了，就知道了。」

台女指父親常冷言諷刺少回家吃飯，令她感到不知所措。（《爸爸可否不要老》劇照）

所以，你的問題根本不是跟誰吃飯，而是你得要滿足一個，把自己的人生寄託在別人身上的老頑童。他控制得了你、勒索得了你，所以你得要往他指定的方向前進。你想要讓他開心，所以即使你不舒服，也知道這是不對的，但是你仍然為了他把自己與你形容的這麼不堪，而希望能安撫他，滿足他對你的期望。

只是，這是無底洞，萬丈深淵，你根本填不平。因為他以為，他含辛茹苦，你怎能不知恩圖報？

但是，你真的覺得他是因為愛你、離不開你，所以才會這麼渴望你的陪伴嗎？不，想想你妹妹，為什麼她可以半年回家一次，你卻是兩天就要陪他吃一次飯。遠在天邊那個，叫做孝子賢孫，近在眼前的那個，叫做不肖逆女。這怎麼回事？

你好欺負。答案就是這樣。

所以，別再糾結於你要怎麼選擇了，小孩才做選擇。對你來說，你的人生本來就是自己的。縱然你要陪伴他，也是因為愛，而不是因為怕。你怕他生氣、怕他不開心、怕他罵你，所以你回家，甚至不知不覺已經養成習慣，你要背叛這個習慣，嘗試當逆女的感覺嗎？

我可以非常肯定的告訴你，當你以自己的需求為主，不再糾結於你在乎誰、你對不起誰，你會發現，你的人生點滿了光明燈。至於他怎麼想，其實，那一點也不重要。往往最在意的人，就是最痛苦的人，你覺得他痛苦嗎？不，他不在意你的感受，怎麼會痛苦？

請記得，誰在意誰痛苦，在任何關係裡，都是一樣的。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）