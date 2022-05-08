巴士多空位仍選坐少女旁　男子被公審惹罵戰：瓜田李下vs未審先判

巴士男乘客選坐在少女身旁，一定是有所企圖？有網民於社交平台上載相片，指乘搭九巴74X時發現有男子行為古怪，在車廂內有多行空位下仍選擇坐在1名年輕妹妹旁邊，他感覺有異，於是質問對方為何特意「搵個女仔隔籬坐」，卻被男子以粗言辱罵，之後男子便「合埋眼瞓喇」，樓主則提醒妹妹小心。

樓主事後把相片上載上網，講述事件及提醒其他女士要小心，卻反而引起網民罵戰，批評這是「未審先判」，「乜原來而家坐後生女隔籬都要俾人影相公審？」；但亦有網民留言支持樓主，認為相關男子「瓜田李下」、「有可疑」，也有網民稱之前已有同類帖文提到該男子。



有網民於社交平台上載相片指，乘搭九巴74X時發現有男子行為古怪，並在有多行空位下仍選擇坐在一名年輕妹妹旁邊，他感覺有異，於是質問對方為何特意「搵個女仔隔籬坐」，卻被男子以粗言辱罵。（資料圖片）

有網民今早10時許（5月8日）於facebook群組「大埔人大埔谷」發文，指他乘搭九巴74X往九龍灣方向時，在上層見到有男士揀位「左望右望」，雖然最後排有2至3行座位無人坐，但仍選擇坐在其身後1名年輕妹妹的旁邊位置。

樓主感覺男子行為怪異，遂質問對方，「咁我就同佢講後面好多位，點解要搵個女仔隔籬坐」，惟男子卻以爆粗辱罵「回敬」，「咁呢位男士就話（隔籬位）唔係男就女，話我on X、未食藥等等」。男子之後「合埋眼瞓覺」，樓主則提醒年輕妹妹小心以及坐開一些。

樓主感覺男子行為怪異，遂質問對方，卻被對方以粗言辱罵。（fb群組「大埔人大埔谷」圖片）

樓主事後把事件放上群組「公審」，問其他網民意見，同時提醒各位女士小心，「大家又點睇，聲就出咗，唔係圍爐取暖」。不少網民留意感謝樓主見義勇為發聲，「多謝你為小妹妹發聲」、「做得好呀！有好多細路女唔敢出聲的」、「扮瞓覺真係好on x，btw 你不如同小妹妹掉位」、「以前我有個女仔朋友就係咁樣比人非禮，周圍大把位有個男人偏偏要坐佢側邊」，亦有網民說之前已有同類帖文提到該男子。

不過，帖文同時引起罵戰，大批網民指摘樓主做法是「未審先判」，「乜原來而家坐後生女隔籬都要俾人影相公審？如果真係你文字形容咁樣，佢又真係乜都無做喎，相反似係你騷擾乘客多啲……」、「個男人係好大可疑嘅，但係畀着我又唔可以因為咁走去話個男人」、「如果係MIRROR坐隔籬，又會唔會有問題？」。

這篇帖文引起罵戰，有網民指摘樓主「未審先判」，亦有人支持樓主覺得此男子有可疑。（示意圖／資料圖片）

亦有網民支持樓主，認同該男子「有可疑」，「後面3、4排都無人坐仲要同的女仔坐，係唔係覺得無問題？點解要坐過去？」、「幾廿歲人瓜田李下都唔識？」。惟有網民反駁「點解坐邊個位都要解釋？」。