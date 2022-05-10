人妻慘遭巫師禁錮強姦79天　主謀竟是她！　終靠1招機警脫險

夫婦間有「拗撬」及婆媳糾紛本屬平常事，但在印度竟然有人妻因與丈夫關係不和，被丈夫一家包括老爺、奶奶、細叔聯手對付，身為女人的奶奶更把新抱送到巫師家，聲稱是要修補夫妻關係，結果人妻慘遭巫師囚禁，被性侵長達79天。最終人妻趁巫師不察覺，用對方手機致電父母求救才能脫離魔掌，涉事丈夫一家及巫師目前已被警方拘捕。



印度有人妻與丈夫關係不和，竟被丈夫一家包括老爺、奶奶、細叔聯手把她送到巫師家聲稱要修補關係，結果人妻慘遭巫師囚禁，被性侵長達79天。（資料圖片）

綜合當地傳媒報道，受害女子居於印度奧里薩邦，2017年與丈夫結婚，惟6個月後便出現問題，雙方家人多次見面溝通亦未能解決糾紛，女子更因此遭老爺奶奶針對欺負。即使女子向丈夫救助，但丈夫冷淡地以「不能違背父母」為由拒絕。

直至近日奶奶帶新抱到村裏1名巫師的家，巫師竟聲稱只要新抱與他同住幾個月，以及滿足其要求，夫婦間的婚姻問題就可以解決，重修舊好。新抱聞言震驚極力反對，然而奶奶仍強迫她留在巫師家，開展了長達79天的「地獄」生活。

女子被囚禁巫師家期間多次試圖逃跑，但最終都失敗，更多次遭到巫師性侵。（示意圖／資料圖片）

據報道，女子被囚禁巫師家期間多次試圖逃跑，但最終都失敗，更多次遭到巫師性侵。直到4月28日，她終於找到一線生機，趁巫師不察覺時找到對方的手機，然後致電父母求救，其父母隨即報警，警方在同一天到巫師家將女子救出。

女子獲救後送往醫院檢驗，而其丈夫、老爺、奶奶、細叔及巫師已被拘捕，警方將繼續調查案件。