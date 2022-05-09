HR太保守？求職者內在條件合要求　見工因1個「外在致命傷」被DQ

俗語說「人靠衣裝」，見工時作出合適的打扮至為重要。有網民日前發文，指公司人事部同事分享近日見工個案，指1名求職者各項內在條件都符合職位要求，惟現身見工時外表犯了1個「致命傷」，影響觀感而不獲聘任。樓主發文詢問網民意見，是否人事部尺度過於保守，但大部份人都力撐「HR絕對正確」。



樓主指公司人事部本來看中了1名求職者，但因他「染咗頭好金嘅髮」，最終人事部認為他沒有誠意，故不聘用。（《上司實習生》劇照）

該名網民在香港討論區發文，稱其公司正在進行招聘，有1名求職者各方面都滿足到職位要求，但見工時卻令人事部反感，原來該求職者把頭髮染成金色，雖然工作內容不必經常見客，但人事部認為這種造型「好無誠意，嚟見工點解唔染返黑先」，所以最後決定不聘用。樓主覺得「HR有少少保守」，不過全公司的確沒有人把頭髮染成金色，「唔通為咗佢破戒咩」。

有網民指「唔淨係返學唔畀染金色，出嚟做嘢都有規矩」，對於講求專業形象的工作，見工時應盡量樸素。（《遠看是蔚藍的春天》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為要視乎工作性質，如果需要見客或者要維持專業形象，就不應染誇張的顏色，「唔使成日見客，即係都要見客，真係爭啲喎」、「你會去睇染綠色頭嘅醫生嗎？」。有人則認為並非只有求學多規矩，職場也有很多限制，「當然你可以堅持染，但見工選擇就會少咗」、「金毛去見工即係買大細」。

有自稱任職人事部的網民表示雖然染髮不影響工作能力，但請人要考慮公司整體形象、申請人能否融入公司文化，「標奇立異唔符合公司形象，就會扣分」，故此認為樓主公司的人事部行為正確，並非過於保守。