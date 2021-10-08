公司新intern貌似林峯　女同事爭住教做嘢　港男嘆：靚仔多着數

在職場顏值高的員工是否有優勢？有網民於討論區發文表示，公司近日聘請了2名男實習員工，其中1人「幾靚仔，望落有少少似林峯，個樣青靚白淨」，深得女同事喜愛，經常與他聊天及搶着教導，女上司平日「好好火」，但對着靚仔實習生即變得說話很溫柔，令他覺得「生得靚仔真係好多着數」。



有網民於討論區發文表示，公司近日聘請了2名男實習員工，其中1人「幾靚仔，望落有少少似林峯」，深得女同事喜愛，經常與他聊天及搶着教導。（微博@林峯）

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該名網民於香港討論區以「原來生得靚仔真係好多着數」為題發文，指出公司以前「冇咩靚仔」，所以大家沒什麼感受，但近日公司聘請了2名男實習員工，其中1人「幾靚仔，望落有少少似林峯，個樣青靚白淨」，另1名則較平凡，外型不算突出。

樓主表示，靚仔實習生較怕羞，所以深得女同事喜愛，「佢哋成日撩佢講嘢，唔識又搶住教佢」，女上司更誇張，親自帶着靚仔實習生在身邊教他，她平日「好好火」，但現時變了另一個人般，說話聲音很溫柔。

樓主坦言靚仔實習生做事上手較慢，有次更做漏工作，但女上司仍很好脾氣地說不要緊，稱新人要慢慢教，「大聲少少喝佢都唔捨得」。樓主續說，事實上另1名外表平凡的實習生工作表現「好好多」，上手很快，不過性格較安靜，沒怎麼與大家交流，只會默默做事，他感嘆「做嘢最多係佢，但俾人讚最多係個靚仔」。

樓主指出，女上司平日「好好火」，但對着靚仔實習生即變得說話很溫柔，令他覺得「生得靚仔真係好多着數」。（《愛·回家》劇照）

帖文引起熱議，有網民直接點出現實，「一向都係，同靚女有着數一樣道理」、「靚仔可以靠臉吃飯」、「your face your fate（你的樣子如何，你的日子也必如何）」、「唐僧入了盤絲洞的感覺」。

不過亦有人認為職場是靠實力做事，「樣唔靚，但份人好傾、有口才、有回應都可以有着數」、「如果係試用期發現做唔到嘢，老細都係一樣照炒」、「我鍾意醒目仔多點」。

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