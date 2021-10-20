戴口罩畀人話靚仔　成臉暗瘡港男苦惱除罩落差大：自信心極低

疫情下人人都要戴口罩防疫，竟有人擔心戴住罩被人叫靚仔靚女？有男網民於討論區發文表示，他皮膚極差，暗瘡問題嚴重，但戴口罩遮一遮就能讓人覺得皮膚只是「少少差」，而且身邊的人亦說他雙眼「幾靚」，結果就被別人覺得他「靚仔」。男網民對此十分苦惱，他知道一除口罩樣貌落差會很大，這段日子戴口罩後令自信心變得極低，甚至可以說是自卑，發文問其他網民如何看待戴口罩前後落差的問題。



有男網民於討論區表示，他皮膚極差，生暗瘡情況很嚴重，但因雙眼「幾靚」，而被別人誤會他是「靚仔」。(ig@cosmetolog__daniela)

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該名香港男網民於Dcard討論區以「戴口罩俾人覺得靚仔其實好辛苦」為題發文，表示自己皮膚極差，暗瘡問題嚴重，但戴口罩後予人錯覺，以為他的皮膚只是「少少差」。他平日外出會特別配搭衣服，什麼類型及風格也會穿的人，身邊的人亦說他的雙眼「幾靚」，結果現時有人覺得他「靚仔」。

最困擾男網民的是，他其實一脫口罩樣貌落差極大，所以現時認識新朋友後，他完全不敢隨便脫口罩。他續指，以往不用帶口罩的日子真面目示人，別人第一眼看到他的全貌，他可以很自然地聊天，但戴口罩後自信心變得極低，甚至可以說是自卑。

樓主對此十分苦惱，他知道一脫口罩樣貌落差就會很大，所以現時認識新朋友完全不敢隨便脫口罩。（Usman Yousaf@Unsplash）

不少網民留言表示遇到相同問題，「差啲以為係自己開po」、「我依家有啲咩飯局完全唔夠膽去， 如非必要都唔會除口罩」、「我都係，好驚俾人發現其實我好樣衰」。

有網民安慰樓主，「真心同你講，如果有反差第1秒我心入面會『噢』，但3秒後就無嘢，所以唔使咁介意」，又建議他「真係咁介意嘅話咁咪喺ig po自己樣嘅相，咁人哋見你真人全相之前，已經對你個全相有一定嘅印象，唔會有咩落差」，另有網民同樣安慰樓主說「識朋友睇性格多過外表」。

樓主其後回覆，「『噢』依個反應已經好sad（傷心）」，又指出「口罩只會令普通變靚仔，唔會令靚仔變普通，所以除咗永遠都會低過期望值」。

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