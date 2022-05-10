Google地圖驚見「棕毛人」　五官四肢超明顯　網友驚呼：大腳怪？

大腳怪的存在與否，一直是許多人好奇且關注的話題，然而，國外有名網友透過TikTok分享，自己日前意外在Google Maps的街景圖上發現一個不明且毛茸茸的大型影子，後來自己再將畫面拉近後才發現，該不明生物疑似就是傳說中的大腳怪。



根據《Daily Star》報道，一名聲稱喜愛透過Google Maps觀察街景的網友，日前以TikTok帳號「@googlemapsfun」分享自己意外見到的一個街景畫面，並可從他曝光的照片中見到，一個被棕毛覆蓋的生物出現在一處公路旁的樹叢裡，使他忍不住驚呼：「大腳怪嗎？」

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從該名網友所分享的照片中還可發現，該巨大不明的生物不僅全身被棕毛覆蓋，同時也有著如人類的深邃五官，甚至還有相當明顯的四肢。對此，照片也在曝光後，引發許多網友紛紛前往留言討論。

此外，不少網友在看過照片後，都紛紛認為，原PO所發現的應該就是傳說中的大腳怪沒錯，同時也表示，傳說中的大腳怪就是會出現在樹林中；然而，仍有許多網友在看過照片後，紛紛質疑此照的真實性，同時也表示，無論怎麼看，那個生物都像是人。

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