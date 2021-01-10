Google Maps驚見南極神秘白骨　似海豹卻有後腿　疑為古代動物

日前，一名網友分享在Google街景發現的神秘遺骸，表示在南極海岸向內陸約50英里（約80.5公里）的地方，有一個相當完整、巨大的「白色遺骸」，疑似是融冰才出現的東西。對此，也有不少人猜測這為古代的爬行類動物，更有網友覺得目前已沒有此種生物的存在。

據《太陽報》報道指出，一名名為「MrMBB333」的 YouTuber在影片中表示，有網友截圖一張詭異的遺骸照給他，並說明該遺骸位在南極海岸向內陸約50英里的地方……

恐龍骸骨？未知生物？點擊放大細看▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

從Google Maps街景圖上可以看到一具完整且巨大的白骨遺骸，MrMBB333也猜測這副骨骸約在12至20英尺之間（約3.65至6.1公尺）。

目前，尚未有專家對於此遺骸作出解釋，但也有不少網友猜測是因最近融冰之後才出現的東西。對此，MrMBB333也特地將該照片放大檢視，可以看出該骨骸擁有類似動物的四肢，推斷這很有可能是恐龍的骨骸。

但許多網友卻理性的表示，從形狀來看，這像是一隻海豹的骨骸，「在搜尋引擎上尋找，可以發現這副骨骼跟海豹的骨骼，有非常高的相似度」。但也有留言稱，「海豹沒有後腿吧！這副骨骸像是被種在地上一樣」、「牠看起來像是鱷魚的骨架，這絕對是某種在陸地上行走的爬行動物」。

【延伸閱讀】Google Maps南極驚見神秘面孔 網友熱論：那是一張外星人的臉（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

【延伸閱讀】夏威夷驚現神秘「藍色UFO」 體積大速度極快 目擊者狂追5公里（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

延伸閱讀：

翻看別人FB婚禮照…她驚見新郎是自己丈夫 渣男一句話傷透心

水壺藏「大蜘蛛」他嚇壞 照片曝光網指「少1部位」恐喝下肚

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】