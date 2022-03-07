台中地瓜球Google Maps爆紅　「食評」超搞笑　神秘美女真身曝光

地瓜球是台灣常見的夜市小吃，許多人相當喜歡酥脆的外皮與鬆軟的口感。近日網友發現台中一處「手工地瓜球」，被攤位上的店員吸引，因此拍照發上網路，經過轉傳後照片瞬間爆紅，引起熱烈網路討論。



一名網友在「爆廢公社」發文，詢問「地瓜球好吃嗎」，同時附上一張照片。

依據照片畫面，有位身穿白色背心、淺色外套的馬尾正妹，站在老闆旁邊幫忙，看起來十分辛苦。

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照片曝光後，有近3,000名網友按讚朝聖，瞬間湧入留言、按讚，不斷詢問店家的地點在哪，必須立刻去捧場，「今天晚餐我知道吃什麼了」、「我說那個道德何在？發文不附地址的部分」、「這幾晚肯定又要排隊了」、「要排隊才買得到，但看了這篇後我特地騎車去看。」

除此之外，也有到Google評論留言，給出了5顆星的高分評價，直言這間地瓜球吃起來十分有嚼勁，不但軟軟、QQ的，還伴隨著奶香，實在特別好吃。也有人看完貼文後，立刻到場朝聖，沒想到早已有大量人潮在等待，直呼「太晚看見了」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】