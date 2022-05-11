台美女突然視力模糊　原來頭藏10cm腫瘤　醫生急開刀"切除頭蓋骨"

正所謂眼睛為靈魂之窗，若視覺上出現問題，就能在第一時間發現，及早就醫；台灣模特兒柯柯最近就在節目中分享，自己過往出現視力模糊的情形，且越來越嚴重，後續檢查卻意外發現頭頂上有一個10cm大的腫瘤，導致她必須做切除頭蓋骨的手術，換上鈦合金的鋼片維持外觀，雖然手術順利，但她也透露自己還沒有完全復原，一些過於劇烈的事情都不能做。



柯柯最近在節目上分享自身案例，她表示，自己大學一年級時，某天起床發現視力變得模糊，之後便做了視力檢查、點了一週的眼藥水，不過情況都未見改善，接著就被媽媽帶去大醫院看診，不料做完視野神經檢查，也沒有太大問題，但因為眼睛已接近半盲狀態，台醫建議她再做磁力共振檢查。

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沒想到，台醫看完報告後就笑笑地對柯柯說：「妳沒有發現妳這邊禿禿的嗎？」她則表示，確實有發現，但由於從小就這樣，本來以為這是天生的，但其實她的頭頂上長了一顆10cm大的腫瘤，並在那次檢查中被診斷為「骨頭增生異常」，並且進行開顱手術，將頭蓋骨切除並換上鈦合金的鋼板，雖然手術已經過了多年，但她現在卻還是有後遺症，像是臉部麻麻的、平時不能往前傾、動作不能太快、情緒起伏也不可太大。

柯柯還分享，其實自己視力變差跟腫瘤是沒關係的，她表示自己相當幸運，因為平時有揉眼睛的習慣，不小心揉破了角膜出現視力模糊，但沒想到卻因禍得福，意外發現腦裡的腫瘤，視力也再手術前就恢復，後來台醫還跟她說，這個病大多要等到癱瘓或是失明，病患才會發現，正因如此，她也直呼自己「好幸運」。

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