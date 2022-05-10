常食即食麵+呢樣當正餐　16歲少女患末期胃癌要切胃　7症狀要求醫

【胃癌】加工食品雖然方便好吃，但切忌多吃，否則隨時大件事！內地寧波一名16歲少女因罹患胃癌晚期，在醫院做了全胃切除手術，醫護人員亦感嘆「實在是太年輕了」。而醫生發現，少女胃癌問題與長期飲食、情緒密切相關，原來她於確診前幾年，常用即食麵、串燒、辣條代替正餐，加上會透過吃大量垃圾食品來宣泄情緒。



內地寧波一名16歲少女因罹患胃癌晚期，在醫院做了全胃切除手術。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，居於寧波的16歲少女劉含（化名），半年前開始常肚痛，吃不下東西，但她當作減肥不以為意，結果拖到就診時已是晚期胃癌，更需進行全胃切除手術，醫護人員亦為她心疼，感嘆「實在是太年輕了」。

醫生指出，劉含沒有腫瘤家族史，認為問題與她長期飲食、情緒問題密切相關。據報道，劉含從小喜歡吃零食，確診前幾年更常用即食麵、串燒、辣條代替一日三餐正餐；另外，由於父母長期不在身邊，劉含感到失落、難過，於是常透過吃大量垃圾食品宣泄情緒。

醫生指出，劉含沒有腫瘤家族史，認為問題與她長期飲食、情緒問題密切相關。（資料圖片）

不過亦有醫生指出，致癌因素很多，很多垃圾食品確實有致癌作用，少吃自然有好處，但強調致癌因素很複雜，不能只說吃相關食品就會致癌。

目前劉含已被切除胃部，手術後第8天可以出院，正接受術後輔助化療，而劉含確診患癌後，其父母放棄了生意專心陪伴女兒治療。

胃癌7大症狀要注意！



在香港，胃癌是第四大癌症殺手。（資料圖片）

在香港，胃癌亦是常見癌症，是第四大癌症殺手，發病率隨年齡增長升高。根據醫管局智友站資料，胃癌初期症狀不明顯，不少患者只當成胃部不適而掉以輕心，延誤診治，因此過半患者到察覺患病接受治療時，通常已擴散到其他組織，病情已到達中晚期。

如果出現以下徵狀，或有可能患上胃癌，應盡早向家庭醫生求診。

1）持續消化不良、食慾不振

2）體重急速下降

3）小腹腫脹

4）進食後腹脹不適

5）嘔吐，甚至吐血

6）大便出血或大便呈黑色

7）貧血、疲倦、虛弱

