成功靠女幹？媽媽缺錢繳房租　14歲女即借$2萬　存款數字驚呆網民

常聽到「成功靠父母幹」，但原來有時候，父母也要靠年幼女兒才能成功？內地一名趙姓女子因為缺錢交房租，於是嘗試問年僅14歲的女兒借錢，本來不抱太期望，卻沒想到女兒竟然隨手拿出了1.7萬元（人民幣，下同。港幣約2萬元），讓她大感驚訝，「我都不知她攢了那麼多錢，感覺她蠻有理財觀念」。事件引來網民熱論，笑言自己存款都沒有1.7萬，「白活了」。



內地趙姓女子因為缺錢交房租，於是問年僅14歲的女兒借錢，沒想到女兒竟然隨手拿出了1.7萬元人民幣，讓她大感驚訝。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，江蘇南通趙姓女士剛交完房貸缺錢，於是向女兒「埋手」借錢交房租。起初女兒並不願意借錢，趙女士承諾會「雙倍奉還」後，女兒才答應借錢，結果女兒借出的金額令她嚇一跳，竟然多達1.7萬元，「以為女兒手裏就幾千塊錢，我都不知女兒攢了那麼多錢」。

從影片見到，女兒於卡簿中，取出一疊疊100元人民幣鈔票，目測至少有數十疊。趙女士表示，女兒的錢是壓歲錢，以及平日幫她幹活的「工資」，認為女兒很有理財觀念，「蠻開心的」。

事件引來微博網民熱議，笑言自己存款都沒有1.7萬元，比小妹妹還少，「白活了」、「我到現在兜裏都沒1萬7」、「確實理財觀念很好」。也有網民提醒趙女士要遵守對女兒的承諾，「記得還錢」、「說了的承諾記得兌現，不然記妳一輩子」。