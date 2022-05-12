人妻出軌老爺崩潰　誰是孩子生父考起親子鑑定？醫生咁樣講…

親子鑑定也有不能驗證的嗎？台灣1名人妻情不自禁「做錯事」，竟出軌了丈夫的爸爸，即其老爺，惟她事後誕下孩子，卻不知道孩子的生父究竟是丈夫還是老爺，崩潰下向醫生求救是否可以精準區分。離奇情節引來網民熱議，直指「我的三觀被震得粉碎……」、「這世界很複雜的」。



台灣一名人妻出軌了丈夫的爸爸，惟她不知道究竟現時孩子的生父，究竟是丈夫的還是老爺的，崩潰下向醫生求救。（示意圖／資料圖片）

台灣「網紅醫師」、婦產科醫生蘇怡寧於facebook專頁發帖分享有人妻私訊他，直言自己做錯事，出軌了丈夫爸爸（老爺），目前不確定究竟誕下的小孩是丈夫還是老爺的，「我知道這很不可原諒…」，故問蘇醫生是否有辦法區分小孩生父是丈夫還是老爺的，「可以如此精準區分的出來嗎？」

那坊間常用的親子鑑定，是否能夠驗明正身呢？蘇醫生指出，由於血源相近，丈夫與老爺染色體相似度的確跟普通路人比起來相似太多，惟雖然鑑定難度高一些，但做法卻不會差太多，「血源愈相近當然相似度就會愈高，但一定會有可循之蛛絲馬迹」，如果真的不放心，鑑定時是可以放入更多的點位來做確認，更強調「科學就是科學，騙不了人的」，即父子的差異是可以鑑定出來的。

蘇醫生指出，由於血源相近，丈夫與老爺染色體相似度的確跟普通路人比起來相似太多，惟雖然鑑定難度高一些，卻不會差太多。（GettyImages）

帖文引來網民熱論，直指情節離奇荒誕，「原來八點檔都是真的，我錯怪編劇太多年了」、「故事結構怎麼比課堂更吸引人啊啊啊」、「好獵奇的故事」、「這世界很複雜的」、「我的三觀被震得粉碎…」。也有網民認為知道誰是生父也沒大意義，「總不能孩子是老爺的，然後，離婚嫁老爺？直接變前夫的媽媽吧？」。

另有不少網民認真討論親子鑑定原理，直言「資訊量過大…」、「長知識了」。