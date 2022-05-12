超勵志！剛果難民做停車場保安4年讀到博士　日做13小時感動貴人

人在異鄉不怕苦，他終於捱出頭來！2018年剛果男子卡皮亞（Fabrice Kapya）到南非尋求庇護，身無分文下在商場停車場當汽車保安，膽粗粗申請入讀當地大學，一度日做13小時賺取2000蘭特（約980港元）月薪去支付學費，工作時掛着學生證提醒自己要堅持。後來他終於遇到貴人，該名商場女常客知道他的故事大為感動，向他捐贈學費，而大學亦提供獎學金讓他讀碩士，現時他已成為該校博士生及助理講師，但仍繼續汽車保安工作。

卡皮亞受訪時透露自己的過去，但沒有埋怨之餘更感激幫助他的人，尤其記得亡父生前言傳身教，「每天站在停車場，我都會想起我父親，這激勵了我」。



剛果男生卡皮亞2018年到南非尋永庇護，4年間在停車場當保安繼續學業，一度要每天做13小時。（「University of Pretoria」Twitter圖片）

2018年，卡皮亞由剛果去到南非比勒陀利亞尋永庇護，他原本在剛果利卡西大學（University of Likasi）取得化學工程學位，其父親曾是一家之主，但過身後爸爸家的親戚奪去他們的一切，他在朋友幫助下才能完成學業，後來他因不滿剛果人權狀況而去了南非。

卡皮亞當到南非時身無分文，只好在商場「Wonderpark Mall」的停車場當汽車保安，日做13小時去維持生活，支付屋租及雜費後只剩約900蘭特（約440港元）。去到8月份，有個朋友建議他應該到普利托利亞大學（University of Pretoria）讀書，他考慮了很長時間，終於被朋友說服，在國際生入學申請截止前2天報名，「那次被取錄是個奇蹟」，因為當地大學普遍先考慮先申請的學生，沒想到工業與系統工程會收他。

卡皮亞完成學士及碩士課程，現正攻讀博士。（「University of Pretoria」Twitter圖片）

2019年正式開學，他一邊做汽車保安一邊學習，除了語言障礙，他也從沒讀過工業工程，幸好同學們樂於協助，幫他做筆記，有時同學更給他食物、幫他付交通費及房租。卡皮亞用盡薪金求學，每月在停車場賺到2000蘭特（約980港元），而且平日在停車場照樣掛住學生證提醒自己，工作累到感覺不到腿和腰、身體很痛，但他放假也不會隨便走入商場，因為上學車費已要200蘭特（約98港元），每月要支付1000元（約490港元）還學費，故不上班就難以上學，試過一周不上班，發現幾乎無法生活。

到同年12月時，卡皮亞遇到重要貴人，商場有名女常客知道他的故事後深受感動，決定捐贈1.8萬蘭特（約8800港元）予他交學費。卡皮亞學費壓力大減，得到更多休息時間。2021年校方提供獎學金讓他讀碩士，同年2月更聘請他當助理講師。今年卡皮亞已開始攻讀博士，校方更容許他擔任講師外繼續在停車場當保安。

校方還聘請卡皮亞當助理講師，同時容許他繼續當汽車保安。（「University of Pretoria」Twitter圖片）

當汽車保安4年，申請庇護變博士生，卡皮亞感激校方的幫忙，但他受訪時最感謝的應該是亡父。卡皮亞說爸爸一直希望他接受良好教育，教他做人最重要是有自信，無論情況多艱難，要有做正確事件的決心。他視繼續學業是父親遺下的任務，「每天站在停車場，我都會想起我父親，這激勵了我」。很多人問他如何克服逆境，他說自己來南非時一無所有，但沒逃避現實，設下目標不停挑戰，現在夢想有天可以成立非牟利組織，幫助更多面對困境的年輕人，贊助他們讀書。

（綜合）