最快報應！賤男勒死女友埋屍後院　埋到一半心臟病發亡表情極痛苦

常說善惡到頭終有報，但報應竟然來得這麼快？美國1名男子勒死女友再趁夜晚在後院挖洞準備埋屍，詎料挖到一半就突然心臟病發死亡，表情痛苦，死狀甚恐怖。事件引來網民熱論， 形容是「最快的現眼報」。



美國1名男子勒死女友再趁夜晚在後院挖洞準備埋屍，詎料挖到一半就突然心臟病發死亡，而且表情痛苦，死狀甚恐怖。。（示意圖，非涉事現場／Tania Melnyczuk／unsplash）

綜合外媒報道，事發美國南卡羅萊納州，於高爾夫球場工作的65歲女死者登特（Patricia Dent）於上周六（5月7日）本應上班，惟同事發現她未有按時間報到，致電聯絡亦沒有接聽，感覺有異遂報警求助。

警方上門調查時發現，登特的60歲男友麥克金楠（Joseph McKinnon）倒斃於後院，表情痛苦，死狀甚恐怖。離奇的是，麥克金楠屍體不遠處有新挖好的坑洞，內裏放着大垃圾袋，警方打開垃圾袋赫見一具女屍，證實就是女死者登特。

女死者登特（Patricia Dent）。（網上圖片）

警方調查指出，登特是被麥克金楠勒死，之後麥克金楠用垃圾袋裝着登特，想趁深夜在自家後院挖洞準備埋藏屍體，但麥克金楠把屍體推入洞內時，因不明原因或身體問題，突然心臟病發，痛苦倒臥在地掙扎，終不治身亡。

男死者麥克金楠（Joseph McKinnon）在埋屍期間心臟病發死亡。（網上圖片）

事件引來網民關注，形容是「世界最快的現眼報」，「報應真係咁快」、「被寫在死亡筆記本上了」，「也許被什麼嚇死的」。