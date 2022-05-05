恐怖虐嬰片瘋傳！狠父連環拳暴打　剛滿月BB全身傷　動機令人心寒

【恐怖虐兒】人神共憤！台灣瘋傳影片，1名僅1個月大的男嬰慘遭父親當「沙包」般用連環拳狂毆，又用毛巾抽打，放聲大哭時更被父親用棉被掩蓋悶住，暴打手法令人髮指。虐兒過程全被拍下，短片其後在網上瘋傳，惹來網民集體憤怒，警方現已拘捕涉事父親，依傷害罪嫌移送檢方調查。當地傳媒引述男嬰的外婆稱，被捕男子不喜歡男生，又嫌棄兒子樣貌像外公，詎料竟會向嬰兒動粗。



台灣瘋傳影片，顯示1名僅1個月大的男嬰遭父親當「沙包」般用連環拳毆打。（影片截圖）

網傳片段見到，1名僅1個月大的男嬰被放在狹小的洗水間地面，坐在馬桶上的父親竟對她施連環拳毆打、大力搖晃、用毛巾抽打等；男嬰放聲大哭時，更被父親用棉被掩蓋悶住，或是一哭就灌奶，虐打行為引起網民公憤。

綜合當地傳媒報道，事發昨日（5月3日）凌晨，男嬰的母親偷偷錄下影片並傳給親友，其後影片在網上傳開。涉事父親28歲姓謝，是工廠工人，曾吸食毒品，現已被警方拘捕，依傷害罪嫌移送檢方調查。男嬰身上有多處傷痕，集中在胸部瘀傷，送院治療後無生命危險，正住院觀察，社工已介入。

報道引述男嬰外婆稱，女婿謝男自私、愛面子，且不喜歡男生，又嫌棄兒子樣貌像外公。事件引起網民公憤，直斥「會家暴的都是爛人！小孩才一個月打成這樣」、「剛滿月而已真的看了很難過」、「垃圾」、「還是人嗎？」、「拳頭都硬了」。當地警方指出，案件已進入司法程序，呼籲民眾冷靜，不要有糾眾滋事違法脫序行為，靜待司法調查及判決。