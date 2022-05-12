MIRROR演唱會訂票　人夫齊曬「多機搶飛」場面：盡力修補婚姻關係

本港人氣男團MIRROR將於7月底首登紅館，舉行10場演唱會，今早虛擬銀行Mox Bank客戶可優先訂飛，一眾「前夫」已作好準備，為鏡粉老婆撲飛，更在群組曬出「多機齊搶飛」的壯觀場面，笑言已盡力修補婚姻關係。不過因訂票反應太熱烈，Mox App網絡出現問題，很多人都未能登入，正全力搶修。



人夫上載照片，顯示開售前半小時已預備好所有作戰裝備，一部電腦已無法滿足需要，不但在Mac機上開啟2個瀏覽器登入網站，另加一部Macbook及iPad，希望能成功搶飛。（FB「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」圖片）

渣打香港旗下虛擬銀行Mox Bank成為MIRROR演唱會其中1個優先訂票的平台，並於今日（12日）上午10時開始至晚上11時59分開放預訂。有人夫於facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」上載照片，顯示開售前半小時已預備好所有作戰裝備，一部電腦已無法滿足需要，不但在Mac機上開啟2個瀏覽器登入網站，另加一部Macbook及iPad，希望能成功搶飛，笑言「成也MIRROR，敗也MIRROR」，並發起一人一張相證明給「前妻」看，已盡力修補婚姻關係。

不少「前夫」都響應呼籲大曬自己的作戰裝備，使用2至3部電子裝置登入網站已是基本，有人更曬「6機齊出」的壯觀場面。（FB「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」圖片）

不少「前夫」都響應呼籲大曬自己的作戰裝備，使用2至3部電子裝置登入網站已是基本，有人更曬「6機齊出」的壯觀場面，令其他網民不禁佩服，又指相信大家今早都無心工作。不過很多人奮戰個多小時都沒結果，指「玩足一個鐘依然係retry（重新嘗試）」、「冇人成功買到飛？」、「不如宣布賣完」，更沮喪表示「搵定公園今晚瞓？」、「搵定玻璃實際啲」。

MIRROR將於今年7月25至31日，及8月2至4日於紅館舉行共10場演唱會，票價分為$1,280、$880及$480，而Mox Bank及Citibank信用卡持有人可以優先訂飛。Mox Card客戶今日（12日）優先訂飛，惟Mox App一度出現「大塞車」，並指由於演唱會優先訂票反熱烈，以致網絡出現問題，令客戶未能登入，需要全力搶修。