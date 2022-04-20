人夫移民船運MIRROR應援物　Edan海報遭浸爛勁肉痛　網民：保重！

港人舉家移民，大部份都會選擇船運家當到海外，惟意外是「意料之外」，有人夫就在網上發文訴苦，表示早前因為移居海外而要運走40多箱物品，其中便有「鏡粉」妻子儲起來的MIRROR應援品，但不幸的是，後來貨運公司通知他有4、5箱家當被弄濕，拆箱時更發現剛好是Edan等多張海報，笑言讓其性命岌岌可危。



有人夫發文，表示早前因為移民而船運多箱家當，結果其中數箱裝有Mirror海報的貨物卻被浸濕。（fb「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」圖片）

該名人夫在facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」發文，表示他與另一半因移居海外，而需運走40多箱家當，「其中緊係有爵爺（Edan）寶物啦，一定要帶埋去，始終要海外繼續求生」。當確認了海外地點後，他通知貨運公司將家當送到新家。

然而，貨運公司其後表示在運送過程中弄濕了4、5箱貨物，人夫心知不妙，「繼而標咗幾次冷汗，千祈唔好呀，但連環不幸事件，始終都發生咗係E先生身上」，拆箱時他發現多張MIRROR海報已浸得霉霉爛爛。雖然貨運公司表明可以索償，但人夫坦言「而家唔係錢嘅問題，係用錢都買唔返嘅問題」，不少海報和應援物資「濕到黐實晒」。

人夫表示，其實他有數箱玩具同樣被浸濕，「而家我啲玩具，已經停產唔再出，都係買唔返」，但事態的嚴重性始終不及MIRROR海報破爛，在文中笑言「大家千祈唔好誤會，我俾人攞電池板（電磁爐）仆爆個頭，我暫時OK」。

不少網民看後都叫樓主「保重」，擔心他會否面臨生命威脅，紛紛希望樓主報平安，稱「個爐爛咗唔係重點，重點係Edan爛咗」、「呢啲寶貝，其實只可以跟你哋一齊搭飛機，或者空運，個人經驗海運唔太適合」、「勁肉赤，賠都賠唔返」、「慘，Poster要入筒啊」；亦有網民出手拯救樓主，表示願意割愛，「我有Tap & go poster多，可以寄畀你」、「有多兒登（Edan）海報，如需活命可分享」。

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