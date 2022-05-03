中年老闆動員全公司撲MIRROR演唱會飛食白果　打工仔揭目的極無奈

ViuTV人氣男團MIRROR將於今年7月進軍紅館，舉辦10場演唱會。MIRROR近年人氣高漲，一票難求下不少「前夫」均於網上大呻「搶飛」失敗，更有傳未開售前「黃牛飛」炒價已高達6萬元。有打工仔發文訴苦，稱老闆為撲MIRROR的演唱會門票，竟要求全公司廿多名員工放下手頭上的工作一同搶飛，癱瘓全公司仍然「食白果」後，老闆進而向客戶及廣告公司「埋手」，再要求員工總動員「搲飛」，讓他覺得「尷尬到一個點」。樓主指老闆並非「鏡粉」，只是1名對MIRROR無感的中坑單身男性，但因最近正追求1名年輕10年的女「姜糖」（姜濤粉絲名稱），因此用盡一切方法「撲飛」。



ViuTV人氣男團MIRROR將於今年7月進軍紅館，舉辦10場演唱會。（IG圖片）

該名打工仔投稿至「辦公室日報」，指日前某銀行信用卡客戶可優先訂購MIRROR演唱會門票，老闆於開售前一晚已要求全公司廿多名員工提早回公司一同幫忙搶飛，「仲話買到飛會『重重有賞』，平時有大生意都冇咁緊張」。樓主指，員工中其實也有「鏡粉」（MIRROR粉絲名稱），收到「命令」也不禁表示：「睬你都傻，老細大晒呀？我自己唔使買呀？入到去我自己買唔會出聲啦！」

老闆一大早癱瘓全公司，最終仍是「食白果」，連鏡粉同事也買不到，原以為事件告一段落，沒想到老闆竟「癲到打畀啲客同埋Agency嘅主意」。樓主指公司向來有找廣告公司舉辦活動及宣傳，當老闆得知當中數間公司曾接過與「鏡仔」有關的工作後，立即要求員工再次總動員「搲飛」，令他大嘆「呢下真係覺得難為」。

老闆動員全部員工搲飛▼▼▼

樓主無奈地說，老闆癱瘓了公司2小時，「又要我撕爛塊面去問agency攞飛，咁就唔係太好啦」。他續指，老闆還不到黃河心不死，因今次演唱會是某間保險公司贊助，老闆更四處問其他人是否認識該間保險公司的經紀，「話如果拎到飛可以將公司啲強積金轉晒過去喎，令他嘆道：「睇嚟一日MIRROR未開show，呢單嘢仲有排煩。」

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