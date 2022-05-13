4歲女童被蠍子螫醒　母親忽略求救訊號　親手送女回毒蠍針下致死

年幼孩童懂得的詞彙不多，未必能說清危急情況，如家長沒有細究，可能會發生憾事。巴西聖保羅州盧伊齊亞尼亞（Luiziania）的1名4歲女童諾埃米（Noemi Vicente da Silva）在睡夢中被蠍子螫醒，但因不懂表達情況，只是向母親訴說手部麻痺。母親給了她一杯水，就讓她趕快回到床上繼續睡，結果藏在諾埃米被窩的蠍子再次螫了她一下。最終，她因蠍子的毒液引發心臟停頓，送院搶救不治。



巴西1名4歲女童被藏在被窩的蠍子螫傷，引發抽搐、心臟停頓，最終搶救不治。（示意圖，GettyImages）

本月初，巴西1名4歲女童諾埃米在睡夢中突感手部疼痛而驚醒，向母親訴說不適。但母親起初以為她是枕在手臂上睡覺引起麻痺，又見她偶然也會醒來喝水，便一如往常地給了她一杯水，把她帶回床上。剛掖好被子，諾埃米即因疼痛發出慘叫，其母終於意識不對勁，一把掀開她的羽絨被，赫然發現一隻致命的毒蠍藏在被下！原來諾埃米一開始痛醒是因為被毒蠍螫了一下，而她母親沒有察看，親手把女兒再次送到毒蠍螫針之下。驚覺諾埃米被螫傷，其母即帶她到醫院。

女童的祖母不忍面對孫女突然離世，表示寧願被螫死的是自己。（示意圖，GettyImages）

遺憾的是，縱然母親即時將諾埃米送院，但已經無力回天。諾埃米在送院期間開始全身抽搐，醫護人員為她注射抗血清，但到達急症室時，她心臟驟停經搶救不治，並於5月9日上午葬於其家附近。面對白頭人送黑頭人的悲劇，其祖母Roseli Rosa de Jesus（羅塞利）接受當地媒體採訪時表示，「我寧願被螫的是自己，失去孫女並不好受」。

（綜合）