14粒臭屁蟲！網民崩潰驚見蟲卵「全孵化」　專家籲小心毒液入眼

【14粒 / 臭屁蟲 / 荔枝蝽象 / 大埔名物】春暖花開，又進入昆蟲們的活躍期，有網民日前在討論區發帖，指在家中發現2隻幼小的蟲，黏附在1條毛巾上，其後更出現剛好14粒的白色蟲卵，因而求問「呢隻咩蟲嚟？」。不少人都指出應是俗稱「臭屁蟲」的「荔枝蝽象」，春夏正是其繁殖旺季，每逢產卵都必定是14粒。有專家指出臭屁蟲的蟲卵爆開或孵化成蟲時，或會噴出臭液，可能引起皮膚敏感，如接觸到眼部，更會帶來劇痛，要小心處理。



有網民在連登討論區以「（有圖）呢隻咩蟲嚟」為題發帖上載照片，只見在1條毛巾上發現2隻比手指頭還要小的幼蟲，而另一張照片則看到分了3排剛好14粒的蟲卵。

不少網民一看照片已認出是有「大埔名物14粒」之稱的臭屁蟲，因為牠每次必定生產14粒卵，並為樓主感到頭痕，「你見到兩隻，見唔到嘅應該仲多」，又指今次發現的應是幼蟲，因而提醒他留意附近衣物有沒有其他蟲卵。亦有人指出蟲卵多數是綠色，但相中的卵偏白色呈透明，「已經破咗蛋」，小心之後出現更多臭屁蟲。樓主其後崩潰表示，暫時捉到11隻幼蟲，「其他搵唔到」。

臭屁蟲不只在大埔出沒，近日更殺入將軍澳區，有街坊日前在facebook群組「將軍澳主場」上載照片，只見毛巾上黏附了14粒綠色蟲卵，同樣是排列得密密麻麻，有網民都笑言「大埔名物」已移居至將軍澳區了。

有街坊日前在facebook群組「將軍澳主場」上載照片，只見毛巾上黏附了14粒綠色蟲卵，同樣是排列得密密麻麻。（FB「將軍澳主場」圖片）

香港昆蟲學會副會長饒戈接受《香港01》訪問曾表示，臭屁蟲是香港常見的「荔枝蝽象」，由於荔枝蝽象以吸食荔枝及龍眼汁液為生，故每年荔枝及龍眼樹開花結果的時節，都是牠們活躍的日子。

饒戈提醒，一旦臭屁蟲的蟲卵爆開或孵化成蟲，或會噴出臭液，或會引起皮膚敏感及在衣物上留下難以清洗的污漬，如接觸到眼部，更會帶來劇痛。他建議若遇上臭屁蟲，最好戴手套用手或柔軟的工具輕輕搣走或趕走牠；如果不慎接觸臭液，應該立即用大量清水清洗。

很多網民都曾分享遇上「14粒」臭屁蟲經歷▼▼▼

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曾有網民直擊14粒產卵過程，點擊睇↓↓↓

搬新屋發現荔枝蝽象蟲卵 專家指現正臭屁蟲繁殖期 教咁樣處理