夫妻6個月戰爛3張床！愛愛2分鐘即崩塌重摔下場慘　奶奶1招神解決

無論睡覺安眠還是享受性生活，一張堅固的床都十分重要。越南就有女網民表示，與丈夫結婚半年，結果竟然已睡爛了3張床，當中一次夫妻「愛愛」不到2分鐘，床就硬生生毀爛崩解，丈夫更摔傷腰要臥床治療1個月，令兩人非常無奈。最終奶奶為他們訂製了「水泥床」，以免再「睡爛」床。



越南就有女網民表示，與丈夫結婚半年，結果竟然已睡爛了3張床，令他們無奈。（示意圖，非當事人／GettyImages）

據當地媒體《Nguoi Noi Tieng》報道，有女網友在Facebook講述夫婦短短半年間「戰爛」3張床的傻眼事。她表示，第一張床是新婚夜由奶奶贈送，當晚婚禮結束後，兩人疲累非常，抱在一起入睡，詎料床就突然「破了」，估計是承重度不足。

之後2人買了第二張木製新床，沒想到後果更嚴重，有一天夫妻進行「床上運動」時，才「開戰」不足2分鐘，床竟突然毀爛「解體」，丈夫更因此摔傷腰部，要臥床治療整整1個月，令他們崩潰。

越南一對丈婦結婚半年，竟然已睡爛了3張床。（網上圖片）

第三張床是房間裏原本供客人留宿時睡覺的床，夫妻纏綿期間轉換姿勢時，床又瞬間崩解垮掉，幸好今次2人都沒有受傷。

所謂「事不過三」，面對3張爛床，女網友說奶奶決定訂製一張水泥床「拯救」全家銀包、健康和心靈，心想這次應該不會再崩解了。

帖文未有交代夫婦2人的身高體重、床的品牌和製造商等資料，不過不少網民看後也笑言，「嫁給我的人放心，床很堅固」、「這麼強的夫婦，會不會連水泥床都戰爛」。不過也有網民質疑事件真實性，認為情節太誇張。

翻查資料，該帖文去年已在網上廣傳，至近日再被翻炒引起熱議。