女友的媽媽床上運動超大聲　台男聽到崩潰　鄰居來1張字條超尷尬

伴侶間房事配合得好，當然令感情升溫，惟有台男於討論區表示，早前邀請了女友及其父母來家中同住，而他與女友晚上做「床上運動」時，由於怕吵到長輩，女友全程只能忍住不叫出聲；惟沒料到，他意外聽到女友媽媽的激動叫聲。更令人傻眼的是，後來還收到鄰居的字條，說他們晚上的叫聲音量已多次影響孩子休息，期望他們改善，讓樓主相當尷尬。



有台男討論區表示，他與女友晚上做「床上運動」時，由於怕吵到長輩，於是女友全程忍住不叫出聲，卻意外聽到女友媽媽的激動叫聲。（《我的爸媽好性福》劇照）

有台男於Dcard討論區以「女友的媽媽需求大……有點困擾」為題發文，指早前女友爸媽因為家中裝修，要出去租房子，他見家中有空房，於是邀請女友及父母同住，「想說來個形象加分」。

台男指，女友爸媽因為家中裝修，要出去租房子，他見家中有空房，於是邀請女友及父母同住。（Dcard討論區）

惟一請便出事了！台男表示，當天半夜與女友「愛愛」時，生怕打擾兩位長輩安眠，於是女友全程採「靜音」模式，惟期間卻聽到房外傳來「喔～喔～喔」叫聲，結果發現竟然是女友媽媽的叫聲，還不斷說相當露骨的字眼，令他與女友「瞬間冷掉」，現場氣氛尷尬。

翌日，女友起來見到媽媽即提醒晚上要收斂一點，「媽這別人家你們不要太誇張」，惟女友媽的回應令女友傻眼，「是你爸爸昨天一直騷擾我啊」，而之後一段日子情況如常。

不過最令樓主頭痛的是，由於晚上音量太大，連鄰居也受不了，更送來手寫字條抱怨樓主家中音量過大，影響孩子休息，「深夜活動請注意音量，已經太多次影響孩子的休息，請改善一下」。

鄰居也傳字條呼籲樓主改善晚上音量。（Dcard討論區）

樓主無奈嘆道，「他（鄰居）應該以為是我跟女友在叫，我怎麼好意思跟他說，不是我們，是女友的爸媽」，故這筆帳他只能「承擔下來」。

帖文引來網民爆笑，「笑瘋la」，打趣建議樓主「去隔壁與女友爸爸拜師學藝」、「隔壁很賣力，那你們要更賣力了」，也有網民認為樓主還是要再請女友出面處理，「畢竟你的角色難開口」、「辛苦你了，承受女友的爸媽的聲音」。

同場加映：撞破爸媽床上做運動 阿女與阿爸一問一答超尷尬：我怎面對他們？



撞破爸媽床上做運動 阿女與阿爸一問一答超尷尬：我怎面對他們？

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