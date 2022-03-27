女兒與男友床上運動　爸爸開門驚見「白色噴泉」場面　結局超展開

即使是父母，與子女相處還是保留一點私人空間較好。有女網民於討論區發文，指爸爸不准她與姐姐把家中房門上鎖，還會不敲門就進房，直到有一天姐姐帶男友回家，爸爸如常不敲門直接開房門，結果門後的畫面令爸爸大受打擊，默默關門離開，樓主則因爸爸的反應笑翻。



有女網民指爸爸不准她與姐姐把家中房門上鎖，還會不敲門就進房，直到有一天姐姐帶男友回家，爸爸直接入房時卻看到極衝擊的畫面。（示意圖／資料圖片）

有女網民於Zuvio討論區以「不敲門撞見xx現場」為題發文，指自己與姐姐及父母同住，惟「生了2個女兒但我爸還是很白目」，爸爸進她們房間永遠都直接開門，「不敲門也不准我們鎖門」，中學開始她們與媽媽就一直告誡爸爸要改捍這做法，「不然哪天撞見我們換衣服怎麼辦」，但爸爸都聽不進耳，「我爸每次都說那又怎樣，他還幫我們洗澡過，不聽就是不聽，害我們都要光速換衣服」。

直至有一次，爸爸終於「碰壁」了。樓主表示，上周六（3月19日）晚飯時，氣氛突然很尷尬，後來才知道原來是爸爸撞見姐姐和男友的「xx現場」（親熱現場）。樓主解釋，其姐姐上大學後偶爾會帶男友回家，「我和我媽都很識相只要他們在房間就不不會沒事去打擾」，只有爸爸依然我行我素，「終於發生最悲劇的狀況了」。

樓主續說，爸爸當日如常「啪一聲」就把門姐姐房門打開，然後就撞見姐姐和男友的全裸「xx現場」，姐姐男友更被嚇得噴出「白色噴泉」。樓主表示「據說我爸大受打擊，默默關上門，默默回書房，然後到吃飯還沒出來，我聽完快笑死哈哈哈哈哈」。樓主期望經過今次事件，爸爸可以改掉亂開門的習慣，「不然下個被看的搞不好就是我了」。

樓主表示，爸爸當日如常「啪一聲」就把門姐姐房門打開，然後就撞見姐姐和男友的全裸「xx現場」，姐姐男友更被嚇得噴出「白色噴泉」。（示意圖／資料圖片）

帖文引來大批網民爆笑，「這個怕爆欸」、「真開放」、「好險我都鎖死」。亦有網民疑惑，「都知道妳爸會直接開門了，怎麼還會在家裏做？年輕人還是年輕啊，血氣方剛的」。

同場加映：撞破爸媽床上做運動 阿女與阿爸一問一答超尷尬：我怎面對他們？

撞破爸媽床上做運動 阿女與阿爸一問一答超尷尬：我怎面對他們？

即睇超尷尬對話內容▼▼▼