全組走剩2人　自大打工仔狂頂撞上司　同事：真係睇得自己太重要

一間公司真的會「無咗邊個唔得」？有打工仔於討論區發文表示，公司有部組最近流失多名員工，只餘上司與下屬各一，其餘都是兼職，自此該名下屬同事覺得自己很重要，經常發上司脾氣，還沾沾自喜地說「公司唔敢炒我，炒咗我邊個做」。樓主不屑該名同事的行為，嘲諷道：「其實佢自己不妨諗下，有冇諗過點解公司情願喺出面請人，都唔升你職呢？」



有打工仔於討論區發文表示，公司有部組最近流失多名員工，只餘各1名上司與下屬，自此該名下屬同事覺得自己很重要，沾沾自喜地說「炒咗我邊個做」。（《大叔的愛》劇照）

該名打工仔於香港討論區以「點解會有人以為間公司冇咗佢就唔得？」為題發文，指有名同事職位不算高，是職場新鮮人也可勝任、月薪萬多元的工作，不過該同事入職約2年，「都好熟手」，所以當身邊的同事也離職後，「佢就覺得自己好重要」。

他指該同事「幾做得嘢」，因懂得處理少少資深職位的工作，但為人真的太自大。有次該同事向上司發脾氣，吵得房外的人也聽到，他好奇地詢問原因，該同事竟沾沾自喜地說「係呀，咁我真係唔滿意呀嘛，不過公司唔敢炒我，炒咗我邊個做，其他part time都唔識做」。

有次該同事向上司發脾氣，其後沾沾自喜地說：「係呀，咁我真係唔滿意呀嘛，不過公司唔敢炒我，炒咗我邊個做，其他part time都唔識做！」（《初次見面我愛你》劇照）

之後他不時見到該同事與上司爭吵，然後四處向他人呻「上司好廢，好多嘢都唔識整」。他嘲諷道，該同事「真係睇得自己太重要，成日覺得公司冇咗佢唔得，所以公司唔敢郁佢，真係得啖笑！」，並舉例說：「Apple冇咗Steve Jobs都唔會執笠，更何況係一個小小的公司職員？」

有網民形容該同事「小人得志語無倫次」，「無咗佢唔得」只是暫時性，「難保有一天有人頂到，都是唔好咁自大好」，不斷破壞公司氣氛和環境，遲早會被送走，「佢覺得個上司廢，但偏偏就係佢嘅上司，咁佢係咪要自我檢討下」、「見過好多呢啲人，多數係出嚟做嘢時間唔長嘅後生仔，見得世面少，唔明白職場運作」。不過也有人認為「佢知自己定位啫，你都識講萬零蚊工，佢失去份工隨時搵得返，相反你老闆用萬零蚊請個熟手就難」。