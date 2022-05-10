打工仔批90後員工英文普遍好差　舉「錯誤例子」反遭網民恥笑

英文好壞原來都有世代差別？有打工仔日前發文大呻公司90後員工英文普遍很差，又提舉出數個例子「email寫borrow notebook？唔識用lend？」、「Please list out，又list又out想點？」。有網民笑言90後多以母語教學作擋箭牌解釋英語欠佳，但許多人認為英語溝通「明就得」，而且樓主的說法是以偏概全。不過，許多網民直言樓主自己混淆了「lend」和「borrow」的用法，因前者是「借出」、後者是「借入」，故對方用法其實沒錯，「笑到反艇，樓主自己啲英文都廢到無倫」。



有網民指90後打工仔的英文普遍很差，指看他們的英文感到到「好躁」，但樓主列舉的例子，卻反過來被恥笑用錯。（《愛回家之開心速遞》劇照）

有打工仔日前在香港討論區發文，稱發現90後員工「英文普遍都係好差」。他舉例借手提電腦「email寫borrow notebook？唔識用lend？」、「叫人列某啲嘢出嚟寫Please list out，又list又out想點？」、「開冷氣叫人open conditioner? turn on呢？」。他形容以上不是大錯，「但睇見真係好躁」。

有網民見題目就扯到地區之別，認為新界人英文才差，「試吓接觸住港島區嘅90後啦，佢哋英文咯咯聲」，又認為90後只覺得是母語教學令他們英語欠佳，「但中文錯別字就愈來愈嚴重」，惟有留言稱認識的90後英文水平不錯，質疑樓主以偏概全，或者是他公司請到英文水準欠佳的員工。另有人認為毋須太介懷語文用法，「語言只係工具嚟啫！明白就得啦」，直指無謂過份執着，除非是他們英語水平影響到公司運作，「唔係嘅話，睇得明就算啦」。

不過，樓主列舉的例子卻被網民恥笑，「borrow係向人借入，lend係借出畀人」、「不如你了解吓borrow同lend點用先出post話人哋英文唔好？我睇到都覺得好躁」，認為該同事根本無錯，又指「list out」用法亦無問題，英國政府網站一樣有用。

BBC一分鐘英語專題亦曾解釋「lend」和「borrow」之別，雖然兩者都有「借」的意思，但「lend」是「借出」、「借給」，即一個人將某東西借給另一個人的動作，「borrow」是「借入」、「借來」，即一個人向他人請求借入某樣東西的動作。

（香港討論區）