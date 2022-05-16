阿媽瘋迷「荃灣豬肉檔AK」　專登幫襯讚阿威大隻靚仔　阿女：好癲

【荃灣AK／豬肉檔AK／威威】近期「荃灣豬肉檔AK」（阿威／威威）人氣一時無兩，不少師奶為之癡迷，甚至有人開設facebook群組「荃灣鮮肉威威應援團」為他應援助威，其紛絲更自稱「威威豬」，希望阿威出道當藝人。有港女於討論區發文大呻，媽媽也陷入阿威的魅力中，對其「愛不釋手」，還特地去荃灣肉檔「幫襯」，回家後向她大讚「真人真係好靚仔、好大隻」，叮囑她日後「搵老公要搵呢啲」，樓主崩潰道「傻的嗎？」，對媽媽的「花癡」行為感到十分無奈。



荃灣豬肉檔「楊屋道AK」一夜爆紅，令大批家庭主婦爭相到訪「追星」打卡。（FB「荃灣友」圖片）

早前有網民於網上分享在荃灣新村街1間豬肉檔發現「靚仔豬肉佬」，即使戴着口罩，仍難掩其「靚仔」氣質，一雙深遂的眼睛酷台灣藝人羅志祥（小豬），亦有人指像人氣男團MIRROR成員AK（Anson Kong／江𤒹生）、郭富城、沈震軒等，「豬肉檔AK」旋即成為網絡紅人，其後陸續有傳媒訪問他，大家才知悉他名叫阿威（全名劉宋威），現年36歲。

即使已婚及育有一對子女，但仍無損阿威的魅力，師奶紛紛跨區到荃灣豬肉檔「幫襯」及拍照集郵，更於facebook開設群組「荃灣鮮肉威威應援團」，分享合照及有關阿威的情報，為其應援打氣，至今成員人數已逾萬人，甚至有粉絲打算為其於巴士及電單車身下廣告，慶祝6月8日生日，而淘寶更有售阿威攬枕。

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有港女近日於Dcard討論區以「我老母鍾意荃灣鮮肉威威」為題發文表示，媽媽最近也瘋迷阿威，大讚他「好靚仔、好大隻」，還叮囑她日後「搵老公要搵呢啲」，令樓主極之無奈，崩潰道「傻的嗎？我老公如果日日俾你哋呢班師奶咁樣chur，仲得了？好似多咗好多個情敵咁」，她又猜測阿威現時「一定好暗爽」，更直言，「成件事真係好癲，無見過我老母咁，就嚟逼到我老竇要出山」。

有網民認同阿威十分帥氣，「真心，我都覺得好靚仔，個髮型又有星味」、「無論點樣，佢都係一個風度翩翩嘅豬肉佬」，有人笑說「遲下可能會發現賣魚嘅靚女，個個做街市星探咁」。

不過也有網民批評「吹捧」的風氣，「咪又係個紋身MK仔，大家知咩事啦」、「係咪啲人覺得豬肉佬多數都係其貌不揚，見到個靚仔就去當寶咁追捧」、「早知班阿姨唔駛追鏡仔啦，追呢個豬肉佬嘅成本都係幾十蚊啫，得罪講句其實我覺得好onX，五官端正啲就好似幾十年冇見過男人咁，點解咁飢渴」。