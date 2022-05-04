將軍澳檔販切多$7豬肉焗買　街坊拒絕反被罵「食唔起冇X食」惹議

去街市買餸較易購得「平靚正」食材，可是卻怕遇上「呃秤」情況。有將軍澳街坊日前到該區街市買餸，要求檔販切25元豬肉，不過對方「一切就要我32元」。事主拒絕購買，沒料他指檔販竟包好豬肉大力扔向他，直斥「男人老九，食唔起就冇X食」，令他非常不滿。事件引來網民熱議，有人認為檔販難以切出準確份量，亦有人指檔販即使交易不成也不應惡言相向。



有將軍澳街坊日前到街市買餸，要求檔販切25元豬肉，不過對方「一切就要我32元」，他拒絕購買，沒料檔販竟包好豬肉大力拒向他，直斥「男人老九，食唔起就冇X食」。（fb「將軍澳主場」圖片）

該名將軍澳街坊於facebook群組發文，稱上周五（29日）在寶琳街巿買餸，向肉檔檔販表示想買25元豬肉，惟對方「一切就要我32元」。他認為檔販並非首次多切豬肉，質疑銷售手法有問題遂拒絕購買，「我當然不要，這檔都不是第一次這樣」。

不過樓主指，檔販聞言未有理會，反而包好豬肉「大力掟畀我」，更怒斥他「男人老九，食唔起就冇X食」，他最終沒有付款便離去，「只怪佢刀法不好」。他又指，明白檔販難以切出準確份量，「多付三幾元冇所謂，但25元就去到32 元，比例上係多好多，只係最唔開心就是掟畀我，仲講風涼話」。

樓主指，明白檔販難以切出準確份量，但絕不能接受檔販的惡劣態度。（Google地圖圖片）

帖文一出引來熱議，網民看法兩極，有人認同樓主，認為事件重點是檔販的態度問題，「我覺得唔係嗰7蚊問題，係佢態度差」、「掉返轉叫佢切返走$7又得唔得先，佢要人硬食就得？」、「就咁睇幾蚊唔多，但呢幾蚊已經係$25嘅三成」、「其實如果佢禮貌好啲，成件事個結局會好唔一樣」。

不過也有網民指出，檔販難以切出準確份量，而且一般也會「慣手勢」多切，認為樓主毋須動氣，「想食25蚊，叫佢切20蚊就ok，因為檔檔都會切多」、「佢態度係差，但老實講佢隻手唔係把秤，又點能夠咁準確，差幾蚊就由佢啦，無謂搵交嗌」、「如果要精準，不如去超市買吧，已有價錢，無可能每次切得準，唔好太斤斤計較」。

同場加映：將軍澳友買新電話 貼保護貼後部分程式用唔到 自拍即揭爆笑真相

有將軍澳街坊發文，指日前在電訊店舖購入新電話，同時加購磨砂螢幕保護貼，但回家後竟發現手機部分功能及程式也未能使用，一度懷疑手機故障。沒想到樓主翌日心血來潮打開前置鏡頭自拍，才發現職員貼保護貼時竟將前置鏡頭蓋住，揭開未能使用的程式爆笑真相。

