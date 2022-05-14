公屋凶宅│排10年終獲派1人公屋　驚見是凶宅　申請者：要唔要？

【公屋輪候 / 特快公屋編配計劃 / 凶宅】公屋難求，截至2021年底申請者平均輪候時間延長至6.1年，需要走過漫漫長路。有網民分享其友人申請1人單位等足10年，近日終於收到配房通知信，獲配葵涌邨1個較大的單位，惟單位原來是凶宅，令他感到苦惱，「到底要不要這配房安排？」。



有網民指，其友人輪候1人單位10年時間，近日終於收到房屋署的配房通知信，獲配葵涌邨芷葵樓1個公屋單位。（資料圖片）

該網民在facebook群組「香港公營房屋討論區」發帖，指其友人輪候1人單位10年時間，近日終於收到房屋署的配房通知信，獲配葵涌邨芷葵樓1個公屋單位，租金為1571元，惟信中寫明該單位曾發生自殺或意外死亡事件，事件於2018年發生，朋友不知應否接受安排。

帖文引起網上熱議，網民意見不一，有部分人認為葵涌邨「幾正」，位置好、交通配套方便，又認為是難得機會，單位又比一般1人單位大，「要啦！怕什麼」、「1人好難排㗎，等下次又唔知幾時」、「人人都終有一死，點死都係佢自己嘅事，同間屋無關」、「度度都死過人啦」。有人則建議可以先去視察環境，「如果沒有不舒服的感覺，可以要，因為一人單位很難求」、「如果係心安理得咪照入住」。

不過有網民則認為還是「等2派」較好，「好過日日提心吊膽，唔等都已經等咗10年，唔爭在啦」、「問題單位唔計1次的，等下派吧」、「1個人住，驚都冇人分擔！有強烈宗教信仰虔誠教徒，又或心理好強大就得！」。