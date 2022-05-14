結婚證不能證夫婦關係？人妻查亡夫銀行戶口被拒　職員事後急道歉

結婚證書不能證明夫妻關係？內地吉林1名女子在丈夫病故後，持結婚證書等資料到銀行想查詢亡夫戶口，未料職員稱「結婚證不能證明2人是夫妻」為由拒絕，要求她到街道辦再開證明2人是夫妻。女子事後氣得拍片上傳到網上，隨即被廣傳。網民大罵銀行連結婚證都不信，「那什麼是夫妻關係的絕對證明？」。事件鬧大後，女子稱該銀行職員日前登門道歉，她亦想息事寧人，但澄清是對事不對人，錯不在職員，而是銀行的規定有問題。



內地有女子到銀行查詢亡夫戶口，職員稱結婚證不能證明2人夫妻關係。（微博影片截圖）

5月11日，吉林白山潘姓女子拍片罵爆當地1間銀行拒絕讓她查詢亡夫戶口，理由是「結婚證不能證明二人是夫妻」。她透露丈夫早前因心臟問題病死，她拿着結婚證、身份證、丈夫死亡證等，去查詢丈夫在該銀行還沒有存款或定期。

由於戶口本很早就辦理，上面的血型是錯的，她曾用黑筆蓋了一下，職員稱不能接受其戶口本。她拿出結婚證證明夫妻關係，這時職員稱「結婚證不能證你們是夫妻，如果離婚了呢？」，要她去開街道證明2人是夫婦。潘女聞言極怒，跟職員理論為何國家發的結婚證沒用，要街道辦開證明才有用，氣憤下拍片上網申訴。她其後要去將戶口本改回來，銀行才讓她查詢亡夫戶口。

銀行職員稱結婚證明證明不了夫妻關係，兩人有可以已離婚，要她辦街道證明。（微博影片截圖）

影片被廣傳後引起網民嘩然，質疑銀行竟不承認結婚證，那民眾應拿什麼證明夫妻關係？雖有網民提出質疑，認為離婚時真的不用銷毀結婚證；但隨即有網民反駁，指離婚時會加蓋作廢和注銷的印章，一眼就能看出，質疑銀行做法是做「傳球」，以麻煩市民去自保。

潘女士後來接受內媒訪問，她說本月12日該分行1名負責人已登門向她道歉，稱該職員剛上班不熟練，「可能事件對他們影響比較大，他們也請我把視頻刪除」，她覺得饒人處且饒人，但也側面反映出底層老百姓辨事難。潘女士稱自己是對事不對人，職員只是按銀行規定辦事，只能說明銀行的規定存在問題。

內地律師吳正平回應內媒指，一般情況下結婚證已能證明婚姻關係，據中國銀保監會和人民銀行聯合發布的《關於簡化提取已故存款人小額存款相關事宜的通知》，只要事主持配偶死亡證明、結婚證、本人身份證就可辦理亡夫的戶口查詢業務。如果夫妻離婚時沒上繳結婚明，此後會成為無效文件，繼續使用要承擔法律責任，但這情況不是銀行拒承認結婚證明效力的理由。

（綜合）