美女消防員制服誘惑人夫　發「下身失蹤照」色誘　遭元配提告咁講

深夜穿制服拍不雅照發給人夫，原來是想問制服好不好看？台灣有人妻凌晨看丈夫手機訊息，驚見其消防員師妹發來數張裸露不雅照，上身穿制服，但制服「下身失蹤」，疑在半裸自拍展示誘惑，其後陸續揭發丈夫與師妹發展不倫戀關係，訊息提及「要結合一下」，更到台中汽車旅館開房。人妻氣得提出離婚更向師妹提告侵害配偶權。女消防員在庭上辯稱自己其實有穿褲，而她只是發照片叫師兄評價其新制服。惟法官認為照片雖難判斷她有沒有穿褲，但幾乎露出私密部位，超出普通朋友正常交往行為，認定2人有婚外情，判她要向人妻賠償。



人妻發現消防員丈夫和師妹搞外遇，僱用私家偵探發現2人到台中汽車旅館開房。（示意圖／資料圖片）

桃園1名李姓女消防員，在明知消防師兄黃男和妻子結婚10年，且育有1女，但仍介入2人婚姻。案情指，人妻於2020年7月凌晨，發現李女傳了數張不雅照色誘丈夫，她剛好發現，李女是穿制服在廁所拍攝，照片顯示她上身雖穿短袖制服，但制服「下身失蹤」，疑半裸一絲不掛，清楚見到一雙大腿。人妻發現丈夫和師妹還傳送了曖昧訊息，對話提及「我愛你」，丈夫提出「我們要結合一下」，李女則稱有時間可視訊，「不然就只能看我的照片了」，質疑2人搞外遇。

人妻起疑後聘請私家偵探調查，拍到2人曾到台中的汽車旅館開房過夜、晚上拖手出遊，她因難忍丈夫外遇而提出離婚，更怒告李女侵害配偶權，索賠50萬台幣（約13.34萬元）。一審時，桃園法院簡易庭（簡易訴訟程序）的法宮認為李女照片未暴露私密部位，只明顯見到大腿，沒擺出撩人姿勢，難證明2人的情侶關係，判元配敗訴。元配不服提上訴。

人妻難忍丈夫外遇提出離婚，並向女消防員提告侵害配偶權索賠。（示意圖／資料圖片）

二審去到桃園地院審理，李女庭上解釋她和黃男只是師兄妹，自拍照只是想詢問師兄新制服好不好看，又澄清自己實際上有穿褲，不是發出下身裸露照。她又否認2人到台中是開房，當時只是回家見家人，批評元配編故事。

不過，法官指那些照片上身制服長度剛好蓋到臀部及常人穿內褲位置，難判斷有沒有穿褲，但幾乎露出私密部位，加上深夜外遊等，已超出普通朋友正常交往行為。而且考慮到2人訊息，提到「我們要結合一下」、「他們就抓不到把柄」、「還說如果我離婚辦好，我們要怎樣他都不管了」等，證明2人有婚外情，判李女需賠償10萬台幣（約2.67萬港元）。

（綜合）