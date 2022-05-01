台「逆天制服美少女」曾憑1張相紅到日本 5年後榮升媽媽近照曝光
撰文：ETtoday
出版：更新：
台灣網紅小潔（張又潔）2017年曾因一張制服照紅到日本，被知名網路論壇《2ch》網友稱「台灣高中生好可愛，想跟她結婚」引發熱烈迴響。
她在2021年底宣布結婚及懷孕喜訊，23日驚喜透露已經順利生產，並曬出寶寶的照片樂喊：「平安降落！」
一張制服相紅遍台日狂吸數十萬粉絲 點擊放大瀏覽小潔當媽媽後的照片及更多IG美照▼▼▼
+40
小潔23日在社群透露已經順利產下一女，表示自己從前一天待產到現在已經將近16個小時沒睡，「歡迎寶寶平安降落到這個世界上，自己選了跟媽祖娘娘誕辰同一天。也辛苦爸爸了。」她也上傳自己躺在床上和丈夫「尼亞」、小孩的合照報平安，引來粉絲狂刷一排「恭喜」。
事實上，小潔在紅到日本前，就已經登過批踢踢實業坊表特版，後來又因制服照在《2ch》掀起熱議，還遭當地廠商盜用照片。她後來積極經營社群網站，臉書有高達61萬粉絲，Instagram也有破16萬人追蹤，平時也會開啟遊戲實況與粉絲互動，親民又甜美的風格受到許多追捧。
台「惹不起的高校少女」首屆冠軍長大了 傲嬌小妹妹驚變純欲女神學界籃球「箍牙美少女」爆紅 私下打扮曝光 球場外竟是性感辣妹運動系小背心女神「曬痕色差照」惹哄動 網民狂讚反而更性感名校美少女以第一名考入醫學系爆紅 突然床上素顏開直播驚呆粉絲女神降臨遊樂場惹圍觀 IG狂曬比堅尼吸50萬粉 竟是英國名校學霸台女「半裸攻頂」惹爭議 IG揭山野大解放非首次 本尊這樣解釋
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】