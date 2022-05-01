台「逆天制服美少女」曾憑1張相紅到日本　5年後榮升媽媽近照曝光

台灣網紅小潔（張又潔）2017年曾因一張制服照紅到日本，被知名網路論壇《2ch》網友稱「台灣高中生好可愛，想跟她結婚」引發熱烈迴響。



她在2021年底宣布結婚及懷孕喜訊，23日驚喜透露已經順利生產，並曬出寶寶的照片樂喊：「平安降落！」

一張制服相紅遍台日狂吸數十萬粉絲 點擊放大瀏覽小潔當媽媽後的照片及更多IG美照▼▼▼

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小潔23日在社群透露已經順利產下一女，表示自己從前一天待產到現在已經將近16個小時沒睡，「歡迎寶寶平安降落到這個世界上，自己選了跟媽祖娘娘誕辰同一天。也辛苦爸爸了。」她也上傳自己躺在床上和丈夫「尼亞」、小孩的合照報平安，引來粉絲狂刷一排「恭喜」。

事實上，小潔在紅到日本前，就已經登過批踢踢實業坊表特版，後來又因制服照在《2ch》掀起熱議，還遭當地廠商盜用照片。她後來積極經營社群網站，臉書有高達61萬粉絲，Instagram也有破16萬人追蹤，平時也會開啟遊戲實況與粉絲互動，親民又甜美的風格受到許多追捧。

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