比女兒還小1個月│五旬媽瘋戀19歲小鮮肉　表明會結婚：我養他！

「我養他，他負責愛我就好」。有台女日前以「我媽跟小我一個月的男生交往」為題發文，指父母離婚已有一段時日，她不反對50多歲媽媽再找一個伴侶度過餘生，在得知媽媽透過網絡結交了男友後，她也同意。直至見面後，她才知道媽媽的男友僅19歲，比自己還小1個月！媽媽甚至打算等對方20歲成年就結婚，樓主甚是不解，「怎麼會跟一個和我同年紀，甚至小我1個月的男生交往」，更為了小男友要和自己斷絕母女關係，令她氣憤不已。

帖文一出即引起網民熱烈討論，紛紛表示「阿姨我不想努力了」，亦有人認為樓主不要約束媽媽，「你媽苦了半輩子，有點錢買愛能快樂就讓她去吧」



台灣有女生在討論區分享父母離婚後，媽媽找了個男友，原以為對方會是和媽媽年紀差不多，約50歲的中年大叔，但沒想到對方竟然是未成年的19歲男生。（《密會》劇照）

該名19歲的台灣女網民在Dcard發文表示， 年幼時因為經常和姐姐爭執，初中就被父母送到國外唸書，當時父母每隔2、3個月才打1次電話給自己，又要求她從16歲開始兼職賺學費和生活開銷，所以她一直以為父母不喜歡自己，故關係疏遠。早前，年屆50多歲的父母離婚，她認為媽媽能找到1位共度餘生的人也不錯，所以不反對媽媽網上交友。在今年4月底時，媽媽稱透過網路認識了1名男子，希望介紹給她認識，她當時以為對方是與媽媽年紀相若的中年漢，遂欣然赴約。

到了見面那天，樓主到媽媽與男友居住之處吃飯，一進門就見到跟她差不多年紀的男生坐在電視前打機，她原以為是媽媽男友的孩子，便主動跟他打招呼，卻被對方翻白眼。她稍感不快，就問媽媽「怎麼沒看到你男友」，詎料媽媽竟說「就坐在那裏玩遊戲，他比你還小1個月」。她震驚地反問媽媽是否認真，獲回覆指「我認真啊，就喜歡上他了，有什麼辦法」。飯後，媽媽的小男友吩咐樓主切水果及洗碗，但自己就坐在那裏玩遊戲，「把我當僕人一樣使喚」，樓主不滿怒問「你有資格這樣對我？」，第1次見面最終不歡而散。

第2次見面時，樓主媽媽稱等小男友20歲生日（台灣目前成年年齡為20歲，2023年則會下調至18歲）那天他們就會登記結婚，樓主質疑該男生沒有工作又沒有唸書，根本沒有養家的能力，並不是可以託付終生的人，所以不同意媽媽再婚的決定。詎料媽媽卻說「我養他就好了啊，他負責愛我就好」，並表示小男友很寵自己，希望樓主可以祝福他們。而小男友也不時說「等我娶你媽，你就要好好孝順我」，令樓主更為不滿，認為他比自己還小，又不曾養育過自己，她根本沒有孝順他的義務。

樓主表示令她「理智斷線」的2件事，分別是媽媽與男友遛狗時把狗狗弄丟，以及媽媽只顧及自己孤單與否，而不會換位思考，忽略她的感受，甚至為了小男友要和她斷絕母女關係。（《密會》劇照）

樓主表示最令她「理智斷線」的2件事情，其一是媽媽與小男友沒有徵求她同意，就把她的柴犬帶出街，其間小男友與他人口角，鬆開狗繩把柴犬弄丟，幸好柴犬認得回家的路，自己跑回小區才沒有釀成憾事；其二是有一天她去男友家住，已先跟媽媽報備過，但媽媽回家見到樓主不在，便打電話給她「我今天回家看到家裏都沒人，你知道我有多孤單嗎？」。指女兒有責任在家等媽媽，但樓主認為初中就被父母送到國外的自己才是孤單的人。因上述事情，樓主認為媽媽自私，不顧及自己的感受，更為了小男友要和自己斷絕母女關係，2人終大吵一架。樓主在帖文直言「我媽到底有什麼毛病」，強烈反對媽媽和小男友在一起，但眼見2人親密談情，「結論就是：沒救了」。

有網民不看好這段「母子戀」，認為該男生只是看上了樓主媽媽的錢。（《密會》劇照）

帖文引來網民熱議，大部份人不看好樓主媽媽與小男友的愛情，「那男生只是想找個搖錢樹而已」；有人揶揄小男友「軟飯不傷胃」、「找到了長期飯票」；亦有人認為該男生品行不佳，「年紀不是問題，是那個男生個性不好，沒有禮貌」、「跟妳同年紀憑什麼對妳頤指氣使」。

另有人認為樓主的媽媽想法不成熟，「感覺妳媽還像少女心，頭腦也是」、「你媽滿荒謬的，怎麼那麼自私」、「為虛假的愛情昏了頭」。有人則建議樓主不要約束媽媽，認為有人陪伴她也不錯，「你媽苦了半輩子，有點錢買愛能快樂就讓她去吧」、「不少婦女難接受中年才離婚，看她問你『知道我有多孤單嗎』就知道她有多寂寞」。